Apple официально выпустила iOS 17.1.2 с исправлением ошибок. Что еще нового появилось

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors , публикующий новости, слухи и отчеты, связанные с компанией Apple.

Что нового в iOS 17.1.2

Трудно определить, какие изменения произошли в iOS 17.1.2. По некоторым источникам это обновление предназначено для устранения проблем с беспроводной зарядкой в автомобилях BMW. Пользователи сообщают, что даже после снятия чехла с iPhone 15 Pro Max подзарядка не активируется, и этот процесс длится всего 5-10 секунд.

Однако точных данных о том, улучшилась ли ситуация, нет. Согласно отзывам на Reddit, даже у iOS 17.2 beta 4 проблема с беспроводной зарядкой сохраняется.

Также были замечены проблемы с Wi-Fi на некоторых iPhone, где при подключении к точке доступа появлялась надпись "Нет подключения к Интернету". Хотя этот баг был устранен в iOS 17.1.1, некоторые пользователи продолжают сталкиваться с этой проблемой.

В любом случае, установка iOS 17.1.2 рекомендуется хотя бы по причине улучшения безопасности. На момент написания этой статьи Apple уточнила, что обработка веб-контента могла приводить к раскрытию конфиденциальной информации и была актуальна для всех версий, включая iOS 16.7.1.

Как обновить iOS на Айфоне

Как упоминалось ранее, iOS 17.1.2 представляет собой небольшое обновление, которое многие пользователи часто пропускают, не устанавливая его. В настоящее время нет проблем с загрузкой данной версии: нагрузка на сервер минимальная, поэтому обновление iOS на iPhone легко выполнить. Зайдите в Настройки iPhone.

Выберите "Основные", а затем - "Обновление".

Выключите вверху бета-обновление, если отслеживаете их, а затем выполните поиск новой версии.

Нажмите "Обновить", чтобы загрузить новый iOS сразу, или "Обновить сегодня ночью", если хотите обновить Айфон позже.

Объем iOS 17.1.2 составляет примерно 390 мегабайт, поэтому процесс загрузки займет всего несколько минут. Перед загрузкой не забывайте отключить VPN, убедитесь, что ваш iPhone заряжен, и подключитесь к надежной точке доступа Wi-Fi, чтобы избежать возможных проблем.

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Когда выйдет iOS 17.2

Согласно неофициальной информации, ожидается, что iOS 17.2 появится в середине декабря, вероятнее всего, 14 числа.