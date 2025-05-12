Apple шокирует фанатов. Появились первые детали самого необычного iPhone за 20 лет

В своем последнем выпуске рассылки Power On журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил о масштабных планах Apple на 2027 год, приуроченных к 20-летию iPhone. По его информации, компания планирует выпустить "в основном стеклянный, изогнутый iPhone" без вырезов на дисплее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Что известно о безрамочном iPhone

Это заявление появилось вслед за публикацией издания The Information, в которой говорилось, что как минимум одна модель iPhone 2027 года получит фронтальную камеру под экраном - для создания настоящего дисплея "от края до края". Ранее в 2023 году The Elec также сообщала, что Apple работает с производителями дисплеев над безрамочным iPhone, но без характерного изгиба экрана, как у Samsung и Vivo.

Однако именно формулировка "в основном стеклянный, изогнутый" вызывает наибольший интерес. Сейчас, например, iPhone 15 Pro уже можно назвать "в основном стеклянным": металл присутствует только на камерах и по краям из титана.

Если не говорить о "бананообразной" форме, то наиболее близким может быть патент Apple 2019 года, в котором описывается смартфон, полностью покрытый стеклом, образующим "непрерывную петлю" вокруг корпуса.

Что еще готовит Apple на 2027 год

Помимо нового iPhone, Гурман описывает 2027 год как потенциально один из самых насыщенных в истории Apple. Компания действительно готовится к выпуску своего первого складного iPhone, умных очков - конкурента Meta Ray-Ban, а также наушников AirPods и умных часов Apple Watch с камерами.

Кроме того, Apple может представить домашнего робота с искусственным интеллектом и собственной "личностью". Этот проект напоминает прототип милой роботизированной лампы, над которым ранее работали исследователи внутри компании.

Наконец, к 2027 году Siri может получить поддержку крупных языковых моделей (LLM), а Apple - собственные серверные чипы для обработки задач искусственного интеллекта. Ранее об этом сообщало издание The Information, уточняя, что над проектом работает израильская команда, которая ранее отвечала за разработку чипов Apple Silicon, позволивших Apple отказаться от процессоров Intel в Mac.