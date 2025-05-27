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Apple готовит заметные изменения. Чем iPhone 17 Pro будет отличаться от предыдущих моделей

Вторник 27 мая 2025 12:35
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Apple готовит заметные изменения. Чем iPhone 17 Pro будет отличаться от предыдущих моделей iPhone 17 Pro получит заметные отличия (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

На фоне все менее заметных обновлений iPhone, новые модели кажутся почти одинаковыми. Но с выходом iPhone 17 Pro это может измениться - Apple готовит заметные изменения как во внешнем виде, так и в ощущениях.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на профильный сайт 9to5Mac.

Новый дизайн задней камеры (впервые с iPhone 11 Pro)

С 2019 года внешний вид основной камеры iPhone оставался практически неизменным, но в iPhone 17 Pro нас ждет обновленный подход.

Форма размещения трех объективов по-прежнему останется треугольной, но вместо классического скругленного квадрата в углу корпуса появится вытянутая горизонтальная камера-панель, которая пройдет по всей ширине устройства. Элементы вроде LiDAR-сканера, вспышки и микрофона переместятся на правую часть этой панели.

Судя по утечкам, цвет камеры будет соответствовать цвету корпуса - в отличие от черных вставок, которые использовались ранее.

Apple готовит заметные изменения. Чем iPhone 17 Pro будет отличаться от предыдущих моделейНовый дизайн задней камеры (фото: 9to5Mac)

Новый дизайн задней панели с добавлением алюминия

Apple может отказаться от премиальных материалов, титана и нержавеющей стали, в пользу анодированного алюминия, как у более ранних моделей.

Однако это не "шаг назад": согласно утечкам CAD-файлов от инсайдера Сонни Диксона, задняя панель iPhone 17 Pro будет комбинированной - алюминиевая основа и стеклянное окно для беспроводной зарядки и MagSafe. Это заметный отход от цельностеклянной задней панели, которая использовалась в течение последних лет.

Apple готовит заметные изменения. Чем iPhone 17 Pro будет отличаться от предыдущих моделейНовый дизайн задней панели с добавлением алюминия (фото: 9to5Mac)

Система охлаждения с паровой камерой

Одним из ключевых технологических апгрейдов станет новая система охлаждения с паровой камерой. Она должна обеспечить стабильную производительность даже при высоких нагрузках, улучшить эффективность зарядки и снизить нагрев устройства.

В теории, это означает отсутствие перегрева и "троттлинга" - проблем, с которыми сталкивались владельцы предыдущих поколений iPhone при активной работе или играх.

Другие улучшения

Как и всегда, Apple добавит ряд мелких, но полезных улучшений, которые вряд ли станут решающим фактором для апгрейда, но порадуют тех, кто ждет максимальной функциональности. Среди них:

  • Новый Wi-Fi-чип собственного производства
  • Увеличение объема оперативной памяти до 12 ГБ RAM
  • Новая фронтальная камера на 24 МП
  • Новый телеобъектив с разрешением 48 МП
  • Возможность двойной видеозаписи через приложение "Камера"
  • И, возможно, еще больше приятных сюрпризов.

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