iPhone 17 Pro отримає унікальні функції камери, яких немає у конкурентів

У Apple великі плани для лінійки iPhone 17. Крім iPhone 17 Air, моделі Pro отримають значні апаратні оновлення. Більше того, iPhone 17 Pro, схоже, приготує ще один сюрприз із камерою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про Apple 9to5Mac .

За словами Majin Bu, Apple планує встановити новий телеоб'єктив із 48-мегапіксельним сенсором на iPhone 17 Pro. Хоча це не є новиною, оскільки інші джерела вже підтвердили цю зміну, звіт Majin Bu розкриває деякі інші цікаві деталі.

На даний момент iPhone 16 Pro і 16 Pro Max оснащені телеоб'єктивом з 12-мегапіксельним сенсором, який підтримує 5-кратний оптичний зум. Однак, якщо інформація вірна, то моделі 17 Pro отримають новий телеоб'єктив з 3,5-кратним оптичним зумом - так, це менше, ніж у поточної камери зуму. За словами джерела, вища роздільна здатність сенсора дасть змогу Apple запропонувати зум більше 5x за допомогою цифрового кропу.

Ідея по суті та сама, що й в основної лінзи на останніх iPhone. Хоча в iPhone 16 стоїть 48-мегапіксельний сенсор, Apple пропонує 2-кратний цифровий зум (який компанія називає телеоб'єктивним зумом), обрізаючи повне зображення до 12-мегапіксельного, що дає гідне збільшене фото. Ось чому Apple стверджує, що в iPhone 16e є дві камери в одній.

Majin Bu припускає, що зміна на iPhone 17 Pro буде корисною для користувачів, оскільки поточний телеоб'єктив з 5-кратним зумом змушує відходити від об'єкта, щоб зробити портретні фотографії. З об'єктивом на 3,5x буде простіше знімати портрети, при цьому iPhone все одно зможе робити фотографії з цифровим зумом до 7x.

Згідно з іншими джерелами, всі моделі iPhone 17 також отримають нову 24-мегапіксельну камеру для селфі, а моделі Pro вперше підтримуватимуть 8K-відео. Очікується, що анонс iPhone 17 Pro відбудеться у вересні.