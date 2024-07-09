Apple готує оновлення iOS 17.5.2: коли буде і що зміниться

Відповідно до повідомлень, Apple готується випустити нове оновлення iOS 17.5.2 для iPhone. Було очевидно, що виробник iPhone випустить ще хоча б одне оновлення перед запуском iOS 18 цієї осені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт MacRumors , який спеціалізується на новинах, чутках та інформації, пов'язаних із продукцією Apple.

Деталі оновлення

Про нову версію iOS 17.5.2 поки нічого невідомо, крім того, що, за словами джерел витоків, воно матиме номер збірки 21F101. Швидше за все, це буде незначне оновлення, особливо з огляду на те, що зараз Apple зосереджена на бета-тестуванні iOS 18.

Користувачі iPhone, які, як і раніше, використовують iOS 17, можуть очікувати, що оновлення буде включати виправлення помилок та/або патчі безпеки.

Точна дата виходу iOS 17.5.2 невідома, але оновлення, розкриті цим джерелом витоків, зазвичай стають доступними протягом кількох тижнів після публікації у соціальних мережах, тому, ймовірно, воно вийде у липні.

iOS 17.5.2 з'явиться раніше, ніж iOS 17.6 та iOS 18, які обидва знаходяться на стадії бета-тестування. Минулого тижня для розробників та учасників публічного бета-тестування вийшла друга бета-версія iOS 17.6, а раніше розробникам була надана третя бета-версія iOS 18.

Поки що в iOS 17.6 не виявлено жодних серйозних змін.