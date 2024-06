9 прихованих функцій та змін в iOS 18, про які Apple промовчала на презентації

Одна з найпомітніших змін, на яку звернули увагу користувачі бета-версії iOS 18 - це поява нових тактильних "хвиль" по краях екрану iPhone. Вони з'являються щоразу, коли ви натискаєте кнопки гучності чи живлення. Деякі припускають, що це може вказувати на можливі плани Apple щодо створення безкнопкового iPhone у майбутньому.

Це невелика деталь, але вона насправді додає приємну динамічну анімацію на екран при взаємодії з ним.

design details in iOS 18 – display bezels expand to indicate when a button is being pressed pic.twitter.com/3VHGpsrfs4 — Greg Sarafian (@GregSarafian) June 10, 2024