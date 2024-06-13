9 прихованих функцій та змін в iOS 18, про які Apple промовчала на презентації

Apple представила iOS 18 з безліччю нових функцій , але деякі цікаві зміни та можливості залишилися непоміченими під час презентації.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний у світі сайт з технологій та життєвих порад Lifehacker .

Розширювальні рамки iPhone

Одна з найпомітніших змін, на яку звернули увагу користувачі бета-версії iOS 18 - це поява нових тактильних "хвиль" по краях екрану iPhone. Вони з'являються щоразу, коли ви натискаєте кнопки гучності чи живлення. Деякі припускають, що це може вказувати на можливі плани Apple щодо створення безкнопкового iPhone у майбутньому.

Це невелика деталь, але вона насправді додає приємну динамічну анімацію на екран при взаємодії з ним.

design details in iOS 18 – display bezels expand to indicate when a button is being pressed pic.twitter.com/3VHGpsrfs4 — Greg Sarafian (@GregSarafian) June 10, 2024



Перетворюйте додатки на віджети прямо на головному екрані iOS 18

Домашній екран в iOS 18 зазнає серйозних змін, починаючи з базової кастомізації. Тепер ви можете розміщувати значки додатків де завгодно, приховувати підписи і навіть змінювати колір самих іконок.

Але під час презентації WWDC компанія Apple випустила з уваги одну цікаву деталь. Тривале натискання на піктограму додатка з віджетом дозволить вам вибрати потрібний варіант віджету прямо з головного екрану! Це значно спрощує персоналізацію робочого простору і користувачі напевно оцінять цю функцію при оновленні до iOS 18.

Діліться входами "Увійти з Apple" за допомогою груп у iOS 18

Функція "Увійти з Apple" вже давно спрощує реєстрацію на різних сайтах та додатках. Однак раніше поділитися даними для входу з іншого iPhone не можна було з міркувань безпеки.

Наразі ситуація змінилася. Новий додаток "Паролі" в iOS 18 дозволяє ділитися обліковими записами "Увійти з Apple" з іншими користувачами через функцію "Групи". Процес трохи складніший, але тепер ви зможете надати доступ до потрібних облікових записів членам сім'ї.

Діліться Wi-Fi за допомогою QR-кодів у iOS 18

Ще однією перевагою нової додатку "Паролі" є можливість створювати та ділитися QR-кодами для Wi-Fi мереж. Тепер ви можете легко поділитися своїм Wi-Fi з гостями: просто згенеруйте QR-код і надішліть його тим, кому потрібний доступ.

Оскільки QR-код зберігається у додатку "Паролі" від Apple, ви зможете отримати доступ до нього з усіх своїх пристроїв.

Календар в iOS 18: нагадування, мітки та покращена уява

Apple нарешті оновила додаток Календар! Тепер у щомісячному та денному представленні ви побачите не лише самі події, а й мітки до них, а також нагадування. Це дозволяє з першого погляду зрозуміти, чим зайнятий ваш день, хоча варто визнати, що читати дрібний текст буває непросто.

Загалом, нововведення тішить. Особливо приємно, що тепер нагадування відображаються прямо в календарі, і ви можете їх виконувати, не переходячи до окремого додатку.

Всі нові місяці, днини, і weekly views в calendar let ви можете дати нам відповіді без потреби в select a specific day. The day view also features a redesigned time thread. pic.twitter.com/M69qXiTTRh — Greg Sarafian (@GregSarafian) June 10, 2024



Збільшення та зменшення масштабу у додатку Календар

Ще одна дуже корисна зміна в Календарі, яку Apple не згадала під час своєї презентації, - це можливість збільшувати та зменшувати масштаб у Календарі за допомогою жесту "щипок". Це дозволяє наближати та віддаляти різні події, які у вас заплановані.

Ви можете зменшити масштаб до повного місячного перегляду без будь-яких деталей, а потім повільно збільшувати, щоб побачити більше деталей у міру наближення. Поки що не можна наблизити до денного перегляду, але, можливо, це функція, яку Apple додасть у майбутньому.

Додатки тепер мають власну сторінку в налаштуваннях

Ця зміна може сподобатися вам чи ні, залежно від того, як ви звикли користуватися налаштуваннями iPhone.

Справа в тому, що тепер Apple перемістила всі налаштування окремих додатків, які раніше відображалися на головній сторінці налаштувань iPhone, у новий розділ під назвою "Додатки".

Очевидна перевага цієї зміни полягає в тому, що вона очищає початковий екран налаштувань і полегшує пошук потрібних параметрів конкретних додатків, тим більше, що тепер вони також розташовані в алфавітному порядку.

Однак деяким користувачам не сподобається необхідність додаткових дій для доступу до налаштувань. У будь-якому випадку, на даний момент ця зміна внесена. Подивимося, чи Apple мінятиме її в наступних бета-версіях iOS 18.

Більше контролю над яскравістю та фокусом ліхтарика

Нові елементи управління є частиною Dynamic Island, а отже, швидше за все, будуть доступні тільки на iPhone 14 Pro і пізніших моделях, оскільки попередні версії не оснащені необхідним обладнанням.

Втім, не виключено, що Apple випустить окремий додаток для управління ліхтариком на старих пристроях.

За допомогою нових елементів керування можна регулювати яскравість ліхтарика, а на iPhone 15 Pro та Pro Max - ще й ширину світлового потоку.

Нова кнопка живлення в Центрі керування iOS 18

І остання зміна, на яку потрібно звернути увагу сьогодні, - це додавання нової кнопки живлення до оновленого Центру управління.

Хоча ви, як і раніше, можете вимкнути iPhone за допомогою перевіреного поєднання кнопок живлення та зменшення гучності. Але якщо ви іноді забуваєте, яку кнопку гучності потрібно натискати, то тепер можете просто провести вниз по Центру управління і торкнутися маленького значка живлення у верхньому правому кутку екрана.

Натискання на цю кнопку викликає слайдер вимкнення живлення, що дозволяє вимкнути iPhone. Варто зазначити, що при цьому ви не отримаєте доступу до інших функцій, які з'являються при утриманні кнопок живлення та зменшення гучності, хоча це може змінитися у пізніших бета-версіях iOS 18.