Apple готовит обновление iOS 17.5.2: когда будет и что изменится

Согласно сообщениям, Apple готовится выпустить новое обновление iOS 17.5.2 для iPhone. Было очевидно, что производитель iPhone выпустит еще хотя бы одно обновление перед запуском iOS 18 этой осенью.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Детали обновления

О новой версии iOS 17.5.2 пока ничего неизвестно, кроме того, что, по словам источников утечек, у него будет номер сборки 21F101. Скорее всего, это будет незначительное обновление, особенно учитывая, что сейчас Apple сосредоточена на бета-тестировании iOS 18.

Пользователи iPhone, по-прежнему использующие iOS 17, могут ожидать, что обновление будет включать исправления ошибок и/или патчи безопасности.

Точная дата выхода iOS 17.5.2 неизвестна, но обновления, раскрытые этим источником утечек, обычно становятся доступны в течение нескольких недель после публикации в социальных сетях, поэтому, вероятно, оно выйдет в июле.

iOS 17.5.2 появится раньше, чем iOS 17.6 и iOS 18, которые оба находятся на стадии бета-тестирования. На прошлой неделе для разработчиков и участников публичного бета-тестирования вышла вторая бета-версия iOS 17.6, а ранее сегодня разработчикам была предоставлена третья бета-версия iOS 18.

Пока что в iOS 17.6 не обнаружено каких-либо серьезных изменений.