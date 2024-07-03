Деякі iPhone не отримають нові функції iOS 18: список телефонів
iOS 18 обіцяє стати одним із наймасштабніших оновлень програмного забезпечення для iPhone. Однак не всі функції будуть доступні на всіх смартфонах, що підтримуються.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac.
Apple Intelligence
Це головне нововведення: незважаючи на те, що Apple Intelligence є одним із найзначніших доповнень у iOS 18, вона обмежена для iPhone 15 Pro та Pro Max. Сюди входять такі функції:
- Створення персональних емодзі (Genmoji)
- Створення зображень за допомогою Image Playground
- Інструменти написання тексту за допомогою штучного інтелекту
Навіть якщо ви придбали поточну найкращу модель iPhone 15, вам все одно доведеться оновитися, щоб отримати доступ до найновіших і найкращих функцій iOS 18.
Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)
Нова, покращена Siri з інтеграцією ChatGPT
Технічно це стосується розділу Apple Intelligence, але варто виділити і окремо: потужніша і функціональніша Siri в iOS 18, включаючи її інтеграцію з ChatGPT, також буде обмежена iPhone 15 Pro і Pro Max.
Живі аудіозаписи у "Нотатках"
Додаток "Нотатки" отримає ряд корисних оновлень у iOS 18, включаючи можливість створювати транскрипції записів, навіть якщо звук записується в режимі реального часу.
Живі аудіозаписи можуть виявитися корисними під час робочих нарад чи лекцій у класі, оскільки вам більше не потрібно буде гарячково робити нотатки у таких ситуаціях. Однак не всі користувачі iOS 18 отримають цю функцію, тому що для неї потрібно iPhone 12 або пізніша модель.
Живі аудіозаписи у "Нотатках" (фото: 9to5Mac)
Управління очима
Натхненні технологією відстеження очей Vision Pro, в iOS 18 з'явилася функція спеціальних можливостей, що дозволяє повністю керувати iPhone або iPad очима. Для використання функції "Керування очима" вам знадобиться iPhone 12 або пізніша модель, або iPhone SE 3-го покоління.
Функція відстеження очей у iOS 18 (фото: 9to5Mac)
Поліпшення діалогів у фільмах та серіалах
Минулого року Apple представила функцію "Покращення діалогів" для Apple TV 4K, яка дозволяє краще чути промову у фільмах та серіалах, навіть за наявності гучної музики чи звукових ефектів.
Цього року покращена версія цієї функції з'явиться не тільки в tvOS 18, а й на iPhone та iPad за допомогою iOS та iPadOS 18. Щоб скористатися цією функцією, вам знадобиться iPhone 11 або новіша модель.
Музичні відчуття
Додаток "Музика" в iOS 18 практично змінилася, але є пара покращень. Одне з них - "Музичні відчуття", функція, яка синхронізує вібромотор Taptic Engine iPhone з піснею, що відтворюється, пропонуючи постукування і вібрації в ритмі мелодії.
Ця функція спеціальних можливостей дуже цікава у використанні, але вимагає iPhone 12 або пізнішої моделі.
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