Деякі iPhone не отримають нові функції iOS 18: список телефонів

iOS 18 обіцяє стати одним із наймасштабніших оновлень програмного забезпечення для iPhone. Однак не всі функції будуть доступні на всіх смартфонах, що підтримуються.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad і Mac 9to5Mac .

Apple Intelligence

Це головне нововведення: незважаючи на те, що Apple Intelligence є одним із найзначніших доповнень у iOS 18, вона обмежена для iPhone 15 Pro та Pro Max. Сюди входять такі функції:

Створення персональних емодзі (Genmoji)

Створення зображень за допомогою Image Playground

Інструменти написання тексту за допомогою штучного інтелекту

Навіть якщо ви придбали поточну найкращу модель iPhone 15, вам все одно доведеться оновитися, щоб отримати доступ до найновіших і найкращих функцій iOS 18.

Apple Intelligence (фото: 9to5Mac)

Нова, покращена Siri з інтеграцією ChatGPT

Технічно це стосується розділу Apple Intelligence, але варто виділити і окремо: потужніша і функціональніша Siri в iOS 18, включаючи її інтеграцію з ChatGPT, також буде обмежена iPhone 15 Pro і Pro Max.

Живі аудіозаписи у "Нотатках"

Додаток "Нотатки" отримає ряд корисних оновлень у iOS 18, включаючи можливість створювати транскрипції записів, навіть якщо звук записується в режимі реального часу.

Живі аудіозаписи можуть виявитися корисними під час робочих нарад чи лекцій у класі, оскільки вам більше не потрібно буде гарячково робити нотатки у таких ситуаціях. Однак не всі користувачі iOS 18 отримають цю функцію, тому що для неї потрібно iPhone 12 або пізніша модель.

Живі аудіозаписи у "Нотатках" (фото: 9to5Mac)

Управління очима

Натхненні технологією відстеження очей Vision Pro, в iOS 18 з'явилася функція спеціальних можливостей, що дозволяє повністю керувати iPhone або iPad очима. Для використання функції "Керування очима" вам знадобиться iPhone 12 або пізніша модель, або iPhone SE 3-го покоління.

Функція відстеження очей у iOS 18 (фото: 9to5Mac)

Поліпшення діалогів у фільмах та серіалах

Минулого року Apple представила функцію "Покращення діалогів" для Apple TV 4K, яка дозволяє краще чути промову у фільмах та серіалах, навіть за наявності гучної музики чи звукових ефектів.

Цього року покращена версія цієї функції з'явиться не тільки в tvOS 18, а й на iPhone та iPad за допомогою iOS та iPadOS 18. Щоб скористатися цією функцією, вам знадобиться iPhone 11 або новіша модель.

Музичні відчуття

Додаток "Музика" в iOS 18 практично змінилася, але є пара покращень. Одне з них - "Музичні відчуття", функція, яка синхронізує вібромотор Taptic Engine iPhone з піснею, що відтворюється, пропонуючи постукування і вібрації в ритмі мелодії.

Ця функція спеціальних можливостей дуже цікава у використанні, але вимагає iPhone 12 або пізнішої моделі.