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Апокалипсис под Одессой: появились страшные фото непогоды

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 11:14
Апокалипсис под Одессой: появились страшные фото непогоды
Сильный ветер наделал много беды в Одесской области (фото: РБК-Украина)

В результате сильной непогоды в Одесской области пострадали крыши домов и деревья

В Одесской области 9 февраля сильно испортилась погода. В результате сильнейшего ветра оказались повалены деревья. Также от порывов ветра сорвало крыши домов. От этого пострадал не только город -герой, но и Килийский район области. Об этом местные жители сообщают в сосетях и публикуют фотографии последствий.

В частности, в селе Десантное ветер снес крышу спортивного зала в местной школе. Об инциденте сообщили в группе "Про Десантне" в Facebook.

Апокалипсис под Одессой: появились страшные фото непогодыАпокалипсис под Одессой: появились страшные фото непогодыВетер снес крышу школы в Одесской области (фото: Facebook/Про Десантне)

Из-за сильного ветра в городе Килия повредились линии электропередач, а местные жители оказались без света. Проблему не уладили до сих пор, люди остаются без электроэнергии четвертый день.

Как пишут в местных СМИ, без света сейчас находится и поселок Салман, расположенный между Килией и селом Лески.

Апокалипсис под Одессой: появились страшные фото непогоды

Ветер с силой валил деревья (фото из соцсетей)

В областном центре тоже почувствовали последствия сильного ветра.. На улице Левитана в Одессе рухнуло огромное дерево. Как рассказали в КП ''Горзелентрест", все произошло возле частных гаражей. Из-за инцидента никто не пострадал.

Апокалипсис под Одессой: появились страшные фото непогодыВ Одессе ветер повалил деревья (фото: 048.ua)

Кстати, по прогнозам синоптиков, сегодня, 10 февраля на Одессу движется мощный шторм.

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