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Апокаліпсис під Одесою: з'явилися страшні фото негоди

STYLERЖиття    10.02.2020 - 11:14
Апокаліпсис під Одесою: з'явилися страшні фото негоди
Сильний вітер наробив багато біди в Одеській області (фото: РБК-Україна)

В результаті сильної негоди в Одеській області постраждали дахи будинків і дерева

В Одеській області 9 лютого сильно зіпсувалася погода. В результаті сильного вітру виявилися повалені дерева. Також від поривів вітру зірвало дахи будинків. Від цього постраждав не лише місто -герой, але й Кілійський район області. Про це місцеві жителі повідомляють у сосетях і публікують фотографії наслідків.

зокрема, в селі Десантне вітер зніс дах спортивного залу в місцевій школі. Про інцидент повідомили в групі "Про Десантне" у Facebook.

Апокаліпсис під Одесою: з'явилися страшні фото негодиАпокаліпсис під Одесою: з'явилися страшні фото негодиВітер зніс дах школи в Одеській області (фото: Facebook/Про Десантне)

З-за сильного вітру в місті Кілія пошкодили лінії електропередач, а місцеві жителі опинилися без світла. Проблему не залагодили досі, люди залишаються без електроенергії четвертий день.

Як пишуть у місцевих ЗМІ, без світла зараз знаходиться і селище Салман, розташований між Кілією та селом Волосіні.

Апокаліпсис під Одесою: з'явилися страшні фото негоди

Вітер з силою валив дерева (фото з соцмереж)

В обласному центрі теж відчули наслідки сильного вітру.. На вулиці Левітана в Одесі впало величезне дерево. Як розповіли в КП ''Міськзелентрест", все сталося біля приватних гаражів. Із-за інциденту ніхто не постраждав.

Апокаліпсис під Одесою: з'явилися страшні фото негодиВ Одесі вітер повалив дерева (фото: 048.ua)

до Речі, за прогнозами синоптиків, сьогодні, 10 лютого на Одесу рухається потужний шторм.

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