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Аэропорт в Херсоне закрыли из-за непогоды

Новости » Общество     06.02.2020 - 12:15
Аэропорт в Херсоне закрыли из-за непогоды
Фото: аэропорт "Херсон" (wikipedia.org)

Также вследствие непогоды обесточены 134 населенных пункта области

В Херсоне в связи с ухудшением погодных условий был закрыт международной аэропорт. Об этом сообщили в Херсонской областной государственной администрации.

Сообщается, что 6 февраля 2020 в Херсонской области ожидается снег, метель, снежные заносы, гололедица, а также сильный ветер - 15-20 м/с.

"Международный аэропорт "Херсон" закрыто", - сообщили в Херсонской ОГА.

Кроме этого отмечается, что вследствие непогоды, отсутствует электроснабжение в 134 населенных пунктах.

"По состоянию на 9:00 из-за осложнения погодных условий отсутствует электроснабжение 134 населенных пунктов (Бериславский, Великолепетихский, Высокопольский, Великоалександровский, Голопристанский, Ивановский, Каховский, Нижнесерогозский, Новотроицкий, Олешковской, Скадовский, Чаплинский районы и частично м. Херсон)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине из-за непогоды без электричества остались 600 населенных пунктов в 13 областях. Причиной обесточивания стало срабатывание системы защиты линий электропередачи в связи с сильным ветром и налипанием мокрого снега.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области временно закрыли движение автотранспортных средств на некоторых дорогах государственного значения.

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