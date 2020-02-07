Из-за непогоды в Украине обесточено более 200 населенных пунктов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больше всего обесточенных населенных пунктов в Одесской и Херсонской областях

Из-за непогоды в Украине обесточены 203 населенных пункта в 8 областях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-за шквалистого ветра и налипания мокрого снега остаются обесточенными 203 населенных пункта в 8 областях, а именно: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16, Николаевская - 11, Черновицкая - 11, Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецка - 7. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, погода в Украине на 7 февраля улучшится, снег и дожди прекращаются, но приходит похолодание до -10.

В частности, в западных областях сегодня переменная облачность, днем -1-4, а ночью -6-8. Впрочем, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях будет небольшой снег. В северных областях без осадков, переменная облачность, днем -2-4, а ночью -7-10.

Кроме того, синоптики предупредили о спаде уровня моря в Днепро-Бугском лимане с достижением стихийных отметок.

Вместе с тем, синоптики прогнозировали, что с 7 февраля ослабление осадков, но значительное снижение температуры.