ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под АП новый митинг: что происходит на Банковой (фото)

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 18:58
Под АП новый митинг: что происходит на Банковой (фото)
Митинг на Банковой - 8 ноября (коллаж РБК-Украина)

На ул. Банковой возле Офиса президента проходит митинг

Возле Администрации президента на ул. Банковой 8 ноября родственники погибших Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства, их адвокаты и правозащитники устроили митинг. Целью мирной демонстрации стала угроза того, что дела по Майдану окажутся "слиты", то есть не будут расследоваться. Фотографии митинга опубликованы изданием "Апостроф".

Причиной демонстрации стал тот факт, что из-за реформы генпрокуратуры дела Майдана должны были перейти в Государственное бюро расследований. Люди уверены, что в данном ведомстве для их расследования нет ни кадров, ни опыта ведения данных дел.

Десять дней назад адвокаты и правозащитники направили совместное обращение ко всем органам власти с четким планом как не допустить развал дел Майдана. В пятницу, 8 ноября, активисты собрались под зданием Офиса президента, чтобы обеспечить полноценное и честное расследование дел по Майдану.

Митинг на Банковой - 8 ноября (фото: Апостроф / Александр Гончаров)

Ранее РБК-Украина сообщало, что ГПУ начала расследование из-за утери материалов по делам Майдана. Сообщается, что по согласованию с генпрокурором Русланом Рябошапкой началось служебное расследование для проверки обстоятельств возможной утери отдельных материалов уголовного дела по расследованию убийств 18-20 февраля 2014 года во время Майдана. Также сообщается, что проверка инициирована после распространения соответствующей информации в СМИ. До этого в Госбюро расследований заявили о том, что Управление спецрасследований ГПУ "потеряло" два тома дел Майдана.

В суд передали дело участника нападения на сотрудника АП ГБР и ГПУ договорились о передаче дел Майдана
Новости Украины Администрация Президента УкраиныМайданМитинг
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь