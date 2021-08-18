Антон Савлепов женился на известной российской актрисе после года отношений на расстоянии

Пара сыграла свадьбу еще в июле 2021 года. Торжество они отметили в Турции. Савлепов и Горбачева встречались год. При этом часто им приходилось строить отношения на расстоянии, поскольку Антон живет в Киеве, а Ирина в Москве.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)

"Я, на самом деле, очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться?". Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что я предложение сейчас делаю?". Для меня это может проще, но для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, возможно ей нужна память об этом моменте", - рассказал музыкант.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)

Молодожены также вспомнили о своем первом знакомстве. Впервые они встретились на одной вечеринке общих друзей в Лос-Анджелесе. Через полгода Савлепов пригласил Горбачеву сняться в клипе группы "Агонь" на песню "Тебе 20".

Антон Савлепов и Ирина Горбачева (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)

Антон сказал Ирине, что они уже виделись раньше и пошутил, что тогда он ей очень понравился. На что девушка ответила, что даже его не помнит.

Горбачева отметила, что чувства к Антону у нее начали появляться уже на съемках второго клипа группы. Но она попыталась подавить в себе это чувство, поскольку Савлепов был несвободен.

Антон Савлепов женился на Ирине Горбачевой (видео: YouTube)