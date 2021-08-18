Антон Савлепов женился на известной российской актрисе после года отношений на расстоянии

Антон Савлепов женился на популярной российской актрисе украинского происхождения Ирине Горбачевой. Интересно, что предложение музыкант сделал по телефону.
Об этом участник группы "Агонь", который раньше также был солистом "Quest Pistols", рассказал Ирине Шихман в ее программе "А поговорить?".
Пара сыграла свадьбу еще в июле 2021 года. Торжество они отметили в Турции. Савлепов и Горбачева встречались год. При этом часто им приходилось строить отношения на расстоянии, поскольку Антон живет в Киеве, а Ирина в Москве.
Антон Савлепов и Ирина Горбачева (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)
"Я, на самом деле, очень глупо все это сделал. Я по телефону сказал в стиле: "Ну слушай, давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем и пожениться?". Ира такая: "Это что, ты мне сейчас предложение делаешь?" И я такой: "Это что я предложение сейчас делаю?". Для меня это может проще, но для другого человека, особенно если это тонко чувствующая девушка, возможно ей нужна память об этом моменте", - рассказал музыкант.
Антон Савлепов и Ирина Горбачева (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)
Молодожены также вспомнили о своем первом знакомстве. Впервые они встретились на одной вечеринке общих друзей в Лос-Анджелесе. Через полгода Савлепов пригласил Горбачеву сняться в клипе группы "Агонь" на песню "Тебе 20".
Антон Савлепов и Ирина Горбачева (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)
Антон сказал Ирине, что они уже виделись раньше и пошутил, что тогда он ей очень понравился. На что девушка ответила, что даже его не помнит.
Горбачева отметила, что чувства к Антону у нее начали появляться уже на съемках второго клипа группы. Но она попыталась подавить в себе это чувство, поскольку Савлепов был несвободен.
Антон Савлепов женился на Ирине Горбачевой (видео: YouTube)
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