Антон Савлепов одружився на відомій російській актрисі після року стосунків на відстані

Антон Савлепов одружився на популярній російській актрисі українського походження Ірині Горбачовій. Цікаво, що пропозиція музикант зробив по телефону.
Про це учасник гурту "Агонь", який раніше також був солістом "Quest Pistols", розповів Ірині Шихман в її програмі "А поговорить?".
Пара зіграла весілля ще в липні 2021 року. Урочистість вони відзначили в Туреччині. Савлепов і Горбачова зустрічалися рік. При цьому часто їм доводилося будувати відносини на відстані, оскільки Антон живе в Києві, а Ірина в Москві.
Антон Савлепов та Ірина Горбачова (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)
"Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я через телефон сказав в стилі:" Ну слухай, давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо і одружитися? ". Іра така: "Це що, ти мені зараз пропозиція робиш?" І я такий:" Це що я пропозицію зараз роблю? ". Для мене це може простіше, але для іншої людини, особливо якщо це дівчина, яка тонко відчуває, можливо їй потрібна пам'ять про цей момент", - розповів музикант.
Антон Савлепов та Ірина Горбачова (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)
Молодята також згадали про своє перше знайомство. Вперше вони зустрілися на одній вечірці спільних друзів в Лос-Анджелесі. Через пів року Савлепов запросив Горбачову знятися в кліпі гурту "Агонь" на пісню "Тебе 20".
Антон Савлепов та Ірина Горбачова (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)
Антон сказав Ірині, що вони вже бачилися раніше і пожартував, що тоді він їй дуже сподобався. На що дівчина відповіла, що навіть його не пам'ятає.
Горбачова зазначила, що почуття до Антона у неї почали з'являтися вже на зйомках другого кліпу гурту. Але вона спробувала придушити в собі це почуття, оскільки Савлепов був не вільний.
Антон Савлепов одружився з Іриною Горбачовою (відео: YouTube)
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