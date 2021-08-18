Антон Савлепов одружився на відомій російській актрисі після року стосунків на відстані

Пара зіграла весілля ще в липні 2021 року. Урочистість вони відзначили в Туреччині. Савлепов і Горбачова зустрічалися рік. При цьому часто їм доводилося будувати відносини на відстані, оскільки Антон живе в Києві, а Ірина в Москві.

Антон Савлепов та Ірина Горбачова (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)

"Я, насправді, дуже нерозумно все це зробив. Я через телефон сказав в стилі:" Ну слухай, давай тоді, напевно, коли повернемося до Києва, можемо і одружитися? ". Іра така: "Це що, ти мені зараз пропозиція робиш?" І я такий:" Це що я пропозицію зараз роблю? ". Для мене це може простіше, але для іншої людини, особливо якщо це дівчина, яка тонко відчуває, можливо їй потрібна пам'ять про цей момент", - розповів музикант.

Антон Савлепов та Ірина Горбачова (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)

Молодята також згадали про своє перше знайомство. Вперше вони зустрілися на одній вечірці спільних друзів в Лос-Анджелесі. Через пів року Савлепов запросив Горбачову знятися в кліпі гурту "Агонь" на пісню "Тебе 20".

Антон Савлепов та Ірина Горбачова (фото: instagram.com/irina_gorbacheva)

Антон сказав Ірині, що вони вже бачилися раніше і пожартував, що тоді він їй дуже сподобався. На що дівчина відповіла, що навіть його не пам'ятає.

Горбачова зазначила, що почуття до Антона у неї почали з'являтися вже на зйомках другого кліпу гурту. Але вона спробувала придушити в собі це почуття, оскільки Савлепов був не вільний.

Антон Савлепов одружився з Іриною Горбачовою (відео: YouTube)