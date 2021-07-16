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Свитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбы

Новина українською →
Пятница 16 июля 2021 21:40
Свитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбы Фото: Свитолина вышла замуж (instagram.com/svitolin)
Автор: Тетяна Самарук

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла замуж за своего коллегу француза Гаэля Монфиса. Свадьбу молодожены сыграли в Швейцарии в городе Ньоне.

Фото торжественной церемонии в Instagram опубликовал брат Свитолиной Юлиан.

На снимках видно, что молодожены выбрали для мероприятия фиолетово - белые наряды.

Как известно, Свитолина и Монфис были знакомы задолго до того, как между ними завязались отношения. Они часто пересекались, выступая на одних и тех же турнирах в теннисном сезоне.

Кроме того, их роман начался после победы Элины на Итоговом турнире WTA в 2018 году. Тогда одесситка вместе с друзьями отправилась в Париж, чтобы отпраздновать свой неожиданный успех.

Свитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбыСвитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбыСвитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбыСвитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбыСвитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбыСвитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбыСвитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбы

Фото: Свитолина вышла замуж (instagram.com/svitolin)

В комментариях пользователи поздравляют молодоженов и желают им счастья.

  • Наши поздравления!;
  • Невероятно красивый и изысканный наряд!;
  • Счастье молодым! Здравствуй;
  • Красивая пара. Красивые наряды, молодцы такие лавандовые. Хобби похожи;
  • Какие красивые! Желаю счастья молодым.

Свитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбыСвитолина вышла замуж за французского теннисиста: фото со свадьбы

Фото: Свитолина вышла замуж (instagram.com/iamgaelmonfils)

Ранее мы сообщали, что украинская теннисистка снялась с Олимпиады в Токио.

Также лидеры украинского тенниса ухудшили позиции в рейтинге WTA после US Open.

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Элина Свитолина
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