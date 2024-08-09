"Антитіла" перенесли концерт в Ялті, запланований на 23 серпня (відео)

Так, зі слів фронтмена гурту Тараса Тополі, з продажу квитків вдалося зібрати 4,5 мільйона гривень.

"Сьогодні ми оголошуємо перенесення концерту в Ялті і залишаємо відкритою дату його проведення у майбутньому. Цей концерт трішки довшої підготовки і трішки більшої бавовни", - повідомив співак.

"Ми ж працюватимемо над тим, щоб наблизити цю подію. 4,5 мільйона гривень, за які ми дещо придбали, дещо дуже цікаве, бойове і корисне, буде направлено на майбутню деокупацію Криму", - додав він.

На ці кошти придбали секретний вантаж для бійців одного з підрозділів ГУР, що діє на кримському напрямку, включно з операціями у морі.

"Передається цей таємничий вантаж підрозділу ГУР, який ефективно і системно виконує бойову роботу в Чорному морі на кримському напрямку. Якщо хтось напрягся, що його квиток став недійсний, розслабтесь, всі придбані вами квитки залишаються дійсними. Ба більше, продаж квитків залишається відкритим, а ціна квитка зростає", - сказав Тополя.

Також виконавець зазначив, що всі гроші з подальших продажів також будуть направлятися на потреби ГУР.

“Тож знайте, кожен куплений вами квиток, це ще й донат на деокупацію Криму. І наостанок, партнером і співорганізатором гурту Антитіла в Ялті є ГУР", - резюмував виконавець.

Зазначимо, навесні 2023 року гурт "Антитіла" здивував анонсом про проведення концерту в Ялті 23 серпня 2024 року.

Музиканти почали продавати квитки на подію та висловили впевненість, що влітку Крим буде звільнений від російських окупантів.

Як пояснив фронтмен колективу, тоді вони сприймали це як загальнопідтримуючу історію.