Елизавета ІІ нуждается в помощи: что произошло

Королева Елизавета II (фото: Getty Images)

Королева ищет кандидата на должность ЅММщика

Королеве Елизавете ІІ нужен помощник, который сможет публиковать контент относительно ее государственных визитов, продвижения ее лица в соцсетях, объявления о помолвке и днях рождения членов королевской семьи и обучения молодых сотрудников.

Букингемский дворец разместил на LinkedIn вакансию на должность ЅММщика для страниц королевы Великобритании в таких социальных сетях как Facebook, Instagram и Twitter.

Елизавета II (фото: Getty Images)

Платить обещают до 50 тысяч фунтов стерлингов (1,5 млн грн). Также избранный кандидат будет иметь бесплатные обеды, 33-дневный ежегодный отпуск и офис в столице Британии с видом на Лондонский мост.

К слову, ранее Елизавета ІІ искала менеджера по путешествиям, который должен организовывать путешествия королевской семьи, контролировать все перелеты и поездки, а также сопровождать королеву во время государственных визитов.

Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент.