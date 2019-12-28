Герцогов Сассекских не захотели впускать в посещении заведения
Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри встретили Рождество в Канаде. Таким образом супруги надеялись побыть вдвоем вдали от суеты и папарацци. Однако не все из запланированного герцоги смогли осуществить.
"Герцог и герцогиня Сассекские будут наслаждаться радушием жителей Канады и любоваться живописными видами", - было сказано в официальном заявлении.
Однако, как оказалось, в один из дней герцоги решили поужинать в популярном заведении Deep Cove Chalet, где готовятся блюда из морепродуктов. Туда они отправили своих охранников, чтобы те забронировали столик. Однако хозяин заведения отклонил просьбу монарших особ.
Меган Маркл (фото: Getty Images)
Затем Гарри и Меган решили лично забронировать столик, сохраняя при этом анонимность. Но мужчина догадался, кто звонит и решил объяснить свой отказ. По его словам, ресторан не мог обеспечить безопасность столь важным персонам и потому не хочет рисковать.
Напомним, что Меган Маркл утаила от общественности важный момент своей жизни. Оказалось, что Маркл была замужем за своим бойфрендом, с которым встречалась 6 лет. Инсайдер рассказал, что стало причиной развода.
Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям отчитали радиоведущего BBC Radio 1 Грега Джеймса за шутку над их дочерью в одном из эфиров. Через несколько недель после выхода программы он посетил Кенсингтонский дворец вместе с подростками. Герцоги Кембриджские решили воспользоваться моментом и подозвали Грега поговорить.