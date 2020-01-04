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Антіекологічно: Меган Маркл потрапила в скандал через недоречний подарунок

STYLERПерсони    04.01.2020 - 17:09
Антіекологічно: Меган Маркл потрапила в скандал через недоречний подарунок
Меган Маркл і принц Гаррі потрапили у скандал

Герцоги Сассекські були розкритиковані британською журналісткою

38-річна Меган Маркл та її 35-річний чоловік принц Гаррі поїхали відпочити в Канаду разом із семимісячним сином Арчі. Однак, навіть перебуваючи далеко від рідної домівки, вони зазнають критики з боку різних експертів та журналістів.

Відзначається, що герцоги Сассекські зупинилися в будинку російського олігарха, де влаштували свято для свого маленького хлопчика. В особняк прийшов Санта-Клаус та підніс Арчі в якості подарунка книги, конструктор і "сухий" басейн із м'ячиками.

Антіекологічно: Меган Маркл потрапила в скандал через недоречний подарунокМеган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Однак британська журналістка Лоурі Тернер впевнена, що подарунок, який подарували герцоги Сассекські своїй дитині, просто неприйнятний через велику кількість пластику.

"У цьому басейні використана просто жахлива кількість пластику. Купувати такий - значить персонально брати участь у" вбивстві "нашої планети!" - заявила з обуренням дівчина в прямому ефірі шоу Джеремі Вайна.

Джерела стверджують, що басейн був подарований шанувальниками, але й цей аргумент не змусив журналістку змінити свою думку. Вона лише заявила, що подібну річ було вкрай обурливо приймати в якості презенту.

Нагадаємо, що Меган Маркл приховала від громадськості важливий момент свого життя. Виявилося, що Маркл була заміжня за своїм бойфрендом, з яким зустрічалася 6 років. Інсайдер розповів, що стало причиною розлучення.

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