Аномальная зима: в заповеднике Аскания-Нова настоящий бэби-бум (видео)

В заповеднике Аскания-Нова родились бизоны (Иллюстративное фото: zooclub.org.ua)

Пополнение в заповеднике произошло из-за теплой погоды зимой

В заповеднике Аскания-Нова из-за аномально теплой зимы произошло неожиданное пополнение - родились восемь бизонов. Такой бэби-бум среди питомцев одного из природных 7 чудес Украины действительно редкость, так как обычно бизоны появляются на свет в начале лета или весной.

Впрочем, теплая погода внесла свои коррективы, и парнокопытные из трибы быков семейства полорогих "поспешили" стать родителями. Об этом говорится в сюжете НТН.

Теперь главное, чтобы не ударили сильные морозы, и новорожденные спокойно пережили зиму.

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф. Э. Фальц-Фейна под Херсоном обеспечивает сохранение крупнейшей в Европе участка типчаково-ковыльной степи. В составе заповедника есть дендрологический парк общегосударственного значения, зоопарк, коллекция животных которого является национальным достоянием Украины.

Уже более ста лет в заповеднике полувольно живут звери и птицы со всего мира. Сейчас в асканийском зоопарке можно встретить переселенцев из Африки и Австралии, Северной и Южной Америки, из Центральной Азии и Дальнего Востока, даже из Арктики. Коллекция зоопарка Аскания-Нова представлена ​​34 видами млекопитающих, 3 видами бескилевых и 73 видами килегрудых птиц.

Нужно сказать, что из-за аномальной зимы недавно под Житомиром в приюте "Белая скала" проснулись 3 медведей, которые спали с ноября.

Между тем, в в национальном парке Синевир на Закарпатье большинство медведей из реабилитационного центра вообще отказались впадать в спячку из-за теплой погоды - уснуть смогли только трое.

В заповеднике Аскания-Нова родились 8 бизонов из-за аномальной зимы