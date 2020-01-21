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Аномальна зима: в заповіднику Асканія-Нова справжній бебі-бум (відео)

STYLERТварини    21.01.2020 - 16:51
Аномальна зима: в заповіднику Асканія-Нова справжній бебі-бум (відео)
У заповіднику Асканія-Нова народилися бізони (Ілюстративне фото: zooclub.org.ua)

Поповнення в заповіднику сталося через теплу погоду взимку

В заповіднику Асканія-Нова через аномально теплу зиму сталося несподіване поповнення - народилися вісім бізонів. Такий бебі-бум серед вихованців одного з 7 природних чудес України справді рідкість, адже зазвичай бізони з'являються на світ на початку літа або навесні.

Втім, тепла погода внесла свої корективи, і парнокопитні з триби биків сімейства полорогих "поспішили" стати батьками. Про це йдеться у сюжеті НТН.

Тепер головне, щоб не вдарили сильні морози, і новонароджені спокійно пережили зиму.

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" імені Ф. Е. Фальц-Фейна під Херсоном забезпечує збереження найбільшої в Європі ділянки типчаково-ковилового степу. У складі заповідника є дендрологічний парк загальнодержавного значення, зоопарк, колекція тварин якого є національним надбанням України.

Вже більше ста років у заповіднику полувольно живуть звірі та птахи з усього світу. Зараз в асканійському зоопарку можна зустріти переселенців з Африки і Австралії, Північної та Південної Америки, Центральної Азії та Далекого Сходу, навіть з Арктики. Колекція зоопарку Асканія-Нова представлена 34 видами ссавців, 3 видами безкілевих і 73 видами кілегрудих птахів.

Треба сказати, що через аномальну зиму нещодавно під Житомиром у притулку "Біла скеля" прокинулися 3 ведмедів, які спали з листопада.

Між тим, у національному парку Синевир на Закарпатті більшість ведмедів з реабілітаційного центру взагалі відмовилися впадати в сплячку через теплу погоду - заснути змогли тільки троє.

В заповіднику Асканія-Нова народилися 8 бізонів через аномальну зиму

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