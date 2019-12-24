Прилетели из тундры: под Одессой обнаружили редких птиц (видео)

В Одесскую область прилетели уникальные лебеди (Коллаж РБК-Украина)

В Одесскую область прилетели лебеди, которые внесены в Красную книгу

В заповедник "Тузловские лиманы" в Одесской области прилетели 80 краснокнижных лебедей из тундры. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сотрудник заповедника Иван Русев.

Он объяснил, что малые лебеди или тундровые лебеди (Cygnus bewickii) – это очень редкие для Украины птицы и они занесены в Красную книгу. Их среда обитания – это тундра, и чаще всего их можно встретить на территориях от севера Фенноскандии до дельты Колымы, а также на западных островах Ледовитого океана.

А вот зимовать эти лебеди прилетают в Украинское Причерноморье. Как отметил Русев, на данный момент в заповеднике обосновалось 80 особей.

"От нас улетают в тундру в начале марта. Гнездовой биотоп малого лебедя – заболоченные и травянистые низины тундры, перемещающиеся с многочисленными открытыми, различных размеров озерами. Речные долины, богатые старицами и протоками. На гнездование прилетают уже сформированными парами. В нашем парке, кроме тундрового редкостного лебедя, живет сейчас еще Лебедь кликун (только на зимовье, как и тундровый), и лебедь шипун (самый обычный вид, живет в нацпарке круглый год)", - рассказал сотрудник заповедника и разместил на своей странице видео с редкими птицами.

В Одесскую область из тундры прилетели на зимовку лебеди, которые занесены в Красную книгу