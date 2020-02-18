Аномальная зима: на Азовском море дельфины выпрыгивают на берег (видео)

На Азовском море в феврале заметили группу дельфинов, которые резвились, подплывали к самому берегу, и даже выпрыгивали на берег, пользуясь отсутствием навалы отдыхающих. Видео появилось в сети YouTube.

На записи видно, как пара животных наслаждается теплой зимой 2020 в Украине. Азовское море безлюдно, спокойно, а вода очень прозрачная. Видео появилось на странице "Голос Запорожья".

Уникальных млекопитающих удалось запечатлеть на видео у берегов Арбатской стрелки в воскресенье, 16 февраля.

Стоит отметить, что на Юге Украины еще в начале января начали замечать погодные аномалии. Так, в Одесской области некоторые птицы начали гнездиться, а рыба пошла на нерест.

На Азовском море заметили дельфинов (видео: YouTube)

"Это в феврале такое было? Просто невероятные животные!" - пишут в комментариях под видеозаписью.

Скрин комментариев

Напомним, что в Чернобыльском биосферном заповеднике в феврале подснежники не только взошли, но и уже успели распуститься. В сети разместили фото прекрасных цветущих растений.