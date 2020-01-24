Аномальная зима в Украине: птицы гнездятся, рыба готовится к нересту

Аномальное тепло в Украине (фото: РБК-Украина)

Аномальная зима изменила поведение птиц и рыб

Аномальное тепло в Украине повлияло на поведение не только птиц, но и рыб. В Одесской области птицы не улетели в теплые края, и некоторые уже начали гнездиться, что обычно они делают весной. Также изменила свое поведение и рыба в водоемах Придунавья, которая начала готовиться к нересту из-за высокой температуры.

Эксперты рассказали, что угрожает им в случае резкого похолодания. Орнитолог Максим Яковлев отметил, что птицы чувствуют весеннее тепло и ведут себя соответственным образом. Они поют брачные песни и строят гнезда.

Кроме того, Яковлев насчитал много птиц, которые вместо того, чтобы традиционно лететь в Африку решили перезимовать на юге Украины. Поскольку из-за обычных -3 градусов температура воздуха составляет +12. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Аномальное тепло в Украине повлияло на птиц и рыб (видео: YouTube)

Орнитолог заметил у нас большое количество кудрявых пеликанов. По его словам, в Украине это первый раз такое, поскольку даже летом их не было видно, но теперь они выбрали наши края для зимовки.

По словам ученого-биолога Ивана Русева, орлан-белохвост очень рано сел на гнездо. Это произошло в конце декабря, но обычно он это делает в крайнем случае в конце января – начале февраля.

В Одесской области также наблюдается большое количество лебедей, хотя зимой их нет, потому что они улетают в Африку. Эксперты говорят, что если резко ударят сильные морозы, то очень много птиц погибнет. Холода приведут их к дезориентации.

Также резкое похолодание опасно и для рыб, которые сейчас очень активно себя ведут, поэтому рыбаки не теряют возможности и ловят рыбу, пока есть клев. Если рыба начнет размножаться и наступят холода, то мальки погибнут. Эксперты надеются, что если похолодание и наступит, то оно будет недолгим.