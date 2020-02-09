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Чернобыльская зона 2020: на фото попали уникальные животные

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 17:54
Чернобыльская зона 2020: на фото попали уникальные животные
Появились новые животных в Чернобыльской зоне (коллаж)

Чернобыльская зона отчуждения дала пристанище многим животным, после того, как эту местность покинул человек

В Чернобыльской зоне отчуждения заметили уникальных птиц, которые остались на территории нашей страны лишь в двух географических регионах. Новыми снимками порадовали фотографы "Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника".

Самки тетерева бесстрашно позировали камерам. Работникам заповедника удалось запечатлеть несколько взрослых птиц на прогулке, а также сидящих на деревьях.

Стоит отметить, что самцы тетерева, которые отличаются более крупным размером и очень ярким оперением, в кадр не попали.

"Тетерева. Девочки на прогулке", - подписаны яркие снимки

Чернобыльская зона 2020: на фото попали уникальные животныеЧернобыльская зона 2020: на фото попали уникальные животныеЧернобыльская зона 2020: на фото попали уникальные животные

В Чернобыльской зоне сфотографировали тетеревов (фото: Евгений Воробьев, facebook.com/zapovidnyk2018)

Птицы довольно крупные, масса самцов в среднем 1,2-1,4 кг (изредка до 1,7 кг), самок - меньше 1 кг (иногда до 1,3 кг). Длина тела достигает 60 см.

Отметим, что тетерева, хотя и не занесены в "Красную книгу", в Украине встречаются лишь в двух регионах.

В начале XIX века тетерева встречались по всей Украине, но из-за неуемных аппетитов охотников их истребили на большей части территории страны. Теперь эту птицу можно встретить только на Полесье, иногда в Карпатах.

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