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На территории Чернобыля обнаружили необычайные цветы: впечатляющие фото

STYLERЖизнь    15.02.2020 - 18:48
На территории Чернобыля обнаружили необычайные цветы: впечатляющие фото
В Чернобыле обнаружили цветы - фото

Цветам не страшны ни внезапный снег, ни морозы

В Чернобыли обнаружили подснежники - предвестники весны, которые тянутся к солнцу с первым пробуждением природы. Впечатляющие фото были опубликованы в социальной сети Facebook на странице "Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник".

Подписчиков информировали о разнообразном и удивительном мире первых весенних цветов, растущих на территории Чернобыльского заповедника. Кроме того, отмечается, что подавляющее их большинство - редкие, а потому нуждаются в защите и охране.

Світлина від Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник.В Чернобыле обнаружили цветы - фото

"Подснежник белоснежный (Galanthus nivalis) - первый и самый нежный наш цветочек, перевод с латинского - "молочный цветок снежный". Этот вид распространен в Карпатах, лесостепи и изредка на Полесье, но становится все более редким, поэтому занесен в Красную книгу Украины (2008)", - указано в сообщении.

Обычно данный цветок пробивается в середине марта, пробивая снег, не боится морозов. Однако в этом году, из-за теплой зимы, он зацвел в Чернобыле в начале февраля.

В Чернобыле обнаружили цветы - фото

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