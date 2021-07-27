Аномальная жара и новые рекорды температур: ученые напугали прогнозами по климату

Ученые отмечают, что ускоренный рост температур на Земле фактически гарантирует, что человечеству в следующие десятилетия придется иметь дело с более интенсивными периодами аномальной жары.

"Главная мысль исследования состоит в том, что в следующие десятилетия нам нужно готовиться к более рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды", - рассказал один из участников исследования.

Специалисты установили, что при сценарии с высокими показателями выбросов газов рекордные периоды жары будут случаться от 2 до 7 раз в периоды с 2021 по 2050 годы. А после – от трех до 21 раза в год и такие явления будут наблюдаться даже в северных широтах. Земля сейчас стала прогреваться на 0,18 градуса по Цельсию быстрее, чем за предыдущие десятилетия.

По результатам исследования ученые сообщили, что необходимо как можно быстрее решить вопрос об уменьшении выбросов парниковых газов. Те решения, которые были приняты при создании инфраструктуры ранее, могут оказаться неэффективными на фоне того, как быстро меняется климат Земли.