Будут еще аномальные рекорды температур: синоптик сделала важное предупреждение о погоде

Погода в Украине не устает удивлять аномальными сюрпризами в последнее время. На смену жуткой жаре пришли проливные дожди и ураганы, а синоптики прогнозируют новые повышения температур.

Синоптик отметила, что при малооблачной погоде волны высоких температур нагревают земную поверхность и воздух, а это приводит к очень высоким температурам.

На прошлой неделе жаркий воздух в Украину пришел из Средней Азии и Каспия и из-за отсутствия облаков и дождей образовался третий эффект – "феновый".

"За счет длительного дня и безоблачной погоды воздух еще больше нагревается. В конце концов мы видим, что температура достигает +35 градусов и выше. Но могут быть отдельные регионы, где, например, накладывается еще и третий эффект. Это так называемый "феновый эффект", когда за счет того, что воздух переваливает через горные массивы, он при опускании еще больше прогревается. И тогда мы можем иметь дополнительный эффект для повышения температуры этого воздуха. И именно такой эффект наблюдался в Канаде, когда там температура воздуха достигала 49 градусов и более, и в конце концов горели даже населенные пункты, не выдержав такой жары", - пояснила Вера Балабух.

Синоптик отмечает, что такие эффекты и аномальное повышение температур наблюдается последние пять лет и это говорит о том, что происходит ускорение климатических изменений не только в Украине, но и в целом на планете. Такие жаркие волны будут приходить в нашу страну все чаще и украинцев ожидают периоды с аномально высокой температурой в будущем.

"К сожалению, они действительно будут все чаще и чаще. То есть это повышение температуры, которое у нас наблюдалось, оно будет и впредь, и этот процесс становится более интенсивным. Все чаще и чаще мы говорим о рекордах, и именно рекорды, связанные с аномально высокой температурой", - добавила эксперт.

Как объясняет Вера Балабух, не в последнюю очередь это связано с изменением человеческой деятельности и выбросом парниковых газов.

"Они есть и будут в дальнейшем, поскольку причиной этих изменений является человеческая деятельность, в частности выбросы парниковых газов, количество которых, к сожалению, не уменьшается. То есть парниковый эффект усиливается, и мы видим, что у нас сейчас события развиваются по худшему сценарию, который прогнозировали климатологи", - подчеркнула синоптик.