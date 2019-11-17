Аномалии из-за экологической катастрофы: синоптики дали прогноз на декабрь

Погода вдекабре (коллаж РБК-Украина)

Синоптики предупредили, что в Киеве в декабре будет исключительно плюсовая температура

Погода в Украине в декабре 2019 будет анормально теплой. В столице же Украины столбики термометров в дневное время суток не опустятся ниже нуля. Кроме того, осадков в течение месяца практически не ожидается. В сравнении со статистикой предыдущих лет, декабрь в 2019 году станет практически рекордно теплым. Эксперты считают, что повышение среднемесячной температуры связано с экологической катастрофой – глобальным потеплением.

Как сообщается, в Киеве в течение всего декабря будет держаться достаточно теплая погода, но в ночное время суток опустятся максимум до -6 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на декабрь 2019 (скриншот: world-weather.ru)

Стоит также добавить, что на юге страны днем воздух прогреется до +5...+9 градусов, по ночам похолодает до +1...+3, иногда будут заморозки. Вода в море остынет до +8. В Одессе средняя температура в декабре буде равна +11 градусам тепла. На востоке и юго-востоке страны температура будет преимущественно минусовой. Так, среднесуточная температура в Харькове будет равна -4 градусам, в Днепре и Запорожье – 2 градусам со знаком минус.

Синоптик Леонид Горбань в прогнозе "Фактам" отмечал, что после 12 декабря в Украине будут преимущественно минусовые температуры.

"Устойчивая зима, по моим данным, начнется с 12 декабря. Первые четыре дня декабря будет минусовая температура, потом пять дней плюсовая - до 4 градусов тепла. А с 12 декабря и до конца месяца - одни "минусы", – рассказывает синоптик.

Погода в декабре (иллюстративное фото: pixabay.com)

Морозы в декабре будут не очень сильными – максимум столбики термометров опустятся до -12°. В конце месяца 24−25 декабря температура воздуха может опуститься до -13…-15°.

"Следующие месяцы также будут холодными - весь январь морозный, а февраль будет даже холоднее января. Морозы будут достигать -18…-20°. Ожидаются также обильные снегопады. Больших периодов оттепели не предвидится. Практически вся зима будет очень снежной", – спрогнозировал народный синоптик.

Напомним, что ранее в Украине похолодает, но снега может не быть до конца ноября.