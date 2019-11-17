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Завтра в Украине ожидается похолодание

Новости » Общество     17.11.2019 - 17:00
Завтра в Украине ожидается похолодание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, температура +7

С понедельник, 18 ноября, в Украине ожидается постепенное похолодание, но без осадков, температура воздуха прогреется до +16. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По ее словам, с понедельника похолодание охватит всю территорию Украины. 18 ноября в течение дня ожидается +6 +11 градусов, на западе потеплеет до +12 +16 градусов.

"В дальнейшем похолодание достигнет ночных морозов и в середине недели даже вероятно минимально до -10 градусов в Луганской и Донецкой областях. Дождей не видно", - сообщает синоптик.

В Киеве в понедельник будет без осадков. Ночью температура воздуха опустится +1 +4 градусов, а днем прогреется до +7.

"В дальнейшем в столице постепенно будет холодать к ночным небольшим морозам, а днем ​​до +2 +5 градусов", - добавила она.

Завтра в Украине ожидается похолоданиеВ Напомним, 18 ноября на большинстве территории Украины ожидается туман. В связи с осложнением погодных условий видимость ухудшится до 200-500 метров. Объявлен первый уровень опасности.

Ранее в Украинском Гидрометцентре дали прогноз погоды на следующую неделю. Синоптики прогнозируют существенное похолодание, а также приход дождей в западные области. Ближе к 21 ноября на востоке страны возможны ночные заморозки до -8 градусов.

В Украине похолодает, но снега может не быть до конца ноября Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
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