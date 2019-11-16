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Последнее "бабье лето": когда ждать потепление до +17 градусов

STYLERЖизнь    16.11.2019 - 19:22
Последнее "бабье лето": когда ждать потепление до +17 градусов
Последнее "бабье лето" (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов

Погода в Украине 17 ноября будет теплой и солнечной. Синоптики прогнозируют потепление до +17 градусов в западных областях нашей страны. При этом в восточных регионах в ночное время ожидаются заморозки до -1 градуса. Об этом сообщается в прогнозе Укргидрометцентра.

Как сообщается в обновленном прогнозе, теплее всего будет в западных, центральных и южных областях Украины. Там ожидается в среднем +10… +13 градусов в дневное время. При этом исключение составит Закарпатская область, где по прогнозам синоптиков максимальная дневная температура достигнет +17 градусов. На Востоке Украины, как и в северных областях, традиционно более прохладно – до +8… +11 градусов. В ночное время температура в этих регионах опустится до -1 градуса.

Последнее &quot;бабье лето&quot;: когда ждать потепление до +17 градусов

Погода в Украине 17 ноября (скриншот: meteo.gov.ua)

В течение всего дня в Украине ожидается солнечная погода с минимальной вероятностью выпадения осадков. Погода также не будет особо ветреной – синоптики прогнозируют порывы ветра до 5-10 м/с.

Последнее &quot;бабье лето&quot;: когда ждать потепление до +17 градусов

Погода осенью (иллюстративное фото: pixabay.com)

Народный прогноз: в этот день опасаясь нечистой силы, люди старались никуда из дому не выходить. Наши предки приметили, если 17 ноября снега надует, то в следующем году хлеба прибудет. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

Напомним, что ранее синоптики назвали дату прихода зимы в Украину.

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