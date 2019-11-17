Аномалії через екологічну катастрофу: синоптики дали прогноз на грудень

Погода грудні (колаж РБК-Україна)

Синоптики попередили, що в Києві в грудні буде виключно плюсова температура

Погода в Україні в грудні 2019 буде анормально теплою. У столиці України стовпчики термометрів в денний час доби не опустяться нижче нуля. Крім того, опадів протягом місяця практично не очікується. У порівнянні зі статистикою попередніх років, грудень 2019 році стане практично рекордно теплим. Експерти вважають, що підвищення середньомісячної температури пов'язано з екологічною катастрофою – глобальним потеплінням.

Як повідомляється, у Києві протягом всього грудня буде триматися досить тепла погода, але в нічний час доби опустяться максимум до -6 градусів.

Прогноз погоди в Києві на грудень 2019 (скріншот: world-weather.ru)

Варто також додати, що на півдні країни вдень повітря прогріється до +5...+9 градусів, вночі похолодає до +1...+3, іноді будуть заморозки. Вода в морі охолоне до +8. В Одесі середня температура у грудні буде дорівнювати +11 градусів тепла. На сході і південно-сході країни температура буде переважно мінусовою. Так, середньодобова температура у Харкові буде дорівнювати -4 градусам, в Дніпропетровську і Запоріжжі – 2 градусів зі знаком мінус.

Синоптик Леонід Горбань в прогнозі "Фактами" зазначав, що після 12 грудня в Україні будуть переважно мінусові температури.

"Стійка зима, за моїми даними, розпочнеться 12 грудня. Перші чотири дні грудня буде мінусова температура, потім п'ять днів плюсова - до 4 градусів тепла. А з 12 грудня і до кінця місяця - одні "мінуси", – розповідає синоптик.

Погода в грудні (ілюстративне фото: pixabay.com)

Морози в грудні будуть не дуже сильними – максимум стовпчики термометрів опустяться до -12°. В кінці місяця 24-25 грудня температура повітря може опуститися до -13...-15°.

"Наступні місяці також будуть холодними - весь морозний січень, а лютий буде навіть холодніше січня. Морози сягатимуть -18...-20°. Очікуються також рясні снігопади. Великих періодів відлиги не передбачається. Практично вся зима буде дуже сніжною", – прогнозує народний синоптик.

Нагадаємо, що раніше в Україні похолоднішає, але снігу може не бути до кінця листопада.