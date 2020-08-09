Ограбили в день рождения: олимпийской чемпионке Яне Клочковой испортили праздник

Яна Клочкова (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Мошенники ограбили Яну Клочкову

Яну Клочкову обворовали в ее день рождения, 7 августа. О том, что конкретно украли у украинской четырехкратной олимпийской чемпионки по плаванию не известно.

О неприятности спортсменки написал ее друг, бизнесмен Тимофей Нагорный на своей странице в Facebook.

"Шок! День начался с очень неприятной новости! Яну Клочкову обворовали! Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в ее день рождения. Верю, что правоохранительные органы найдут воров! Верю, что справедливость есть! Верю в добро! Надеюсь, добрые люди помогут Яне! Люблю и всегда буду рядом!", - написал Нагорный.

Яна Клочкова в Instagram также рассказала, что ограбление произошло в охраняемом комплексе, в котором есть охрана и консьерж.

Скриншот с Instagram

Пользователи сети также шокированы наглостью воров.

Это реальное кощунство, ничего святого у людей, если их так можно назвать. Яна, держись!

Ого. Вот уроды;

Ужас;

Это просто жесть, сочувствую;

Добрые люди обязательно помогут все вернуть!

Ужасно;

Ужас. Ничего святого

Искренне сочувствую... но убиваться не стоит. Надо беречь здоровье!!!

Яне, терпения и счастья! Воров найдут, верю. С Днем рождения, гордость и жемчужину Украины!

Да что ж это такое... Где мы живем? Терпения и дождаться справедливости - это мои пожелания Яне!

Эти недолюди не имеют чести, поэтому и не ценят заслуги и труд других. Мне очень жаль. Тимофей, спасибо что не молчишь и уверенна, что так этого не оставишь... Яночка, и вопреки случившемуся, твой День рождения никто не отменял, и о тебе вспоминает и поздравляет море поклонников и украинцев. Мы гордимся тобой.

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