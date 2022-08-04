Анну Різатдінову обікрали в Іспанії, а поліія "вмила руки"

Анна Різатдінова, знаменита українська гімнастка та олімпійська чемпіонка, стала жертвою пограбування в Іспанії. Зловмисники розбили скло в орендованому автомобілі спортсменки і витягли рюкзак з документами, валізи та пакети з речами, купленими у зйомну квартиру.

Як сталося пограбування

Пограбування сталося цього вівторка на одній з автостоянок в людному місці, де гімнастка залишила машину і відійшла у справах.

"Коли я повернулась до авто, я була у шоці. Скло було вибито, вкрадено рюкзак з усіма документами, дві валізи і речі, куплені в орендовану квартиру. Було 6 пакетів з новими речами для квартири", - пише чемпіонка.

Анна підозрює, що грабували її справжні професіонали, оскільки "працювали" дуже швидко і змогли поцупити так багато речей за короткий проміжок часу.

Анну Різатдінову пограбували в Іспанії (фото:.instagram.com/anna_rizatdinova)

Реакція іспанської поліції

Тоді українська спортсменка поїхала в місцеве відділення поліції, щоб написати заяву про пограбування. Там Різатдінову чекав ще один неприємний сюрприз - правоохоронці її відразу попередили, що навряд чи їм вдасться що-небудь знайти.

"Що найбільш цинічне, сьогодні я приїхала на місце злочину, сподіваючись, що знайду хоча б паспорт. І побачила машину, з таким же розбитим заднім склом! Жах! Виходить, що ці злодії працюють щодня! І ніхто з місцевої влади не робить нічого!" - обурюється українка.

Анна також зазначає, що на наступний день після її пограбування в цьому районі вона не побачила жодної поліцейської машини.

"Так, я себе заспокоювала, що це тільки речі. Головне, щоб всі були здорові! Але все одно дуже неприємна ситуація", - пише чемпіонка.

Анна Різатдінова (фото:.instagram.com/anna_rizatdinova)

Страховка за авто і візит в українське консульство

Інша ситуація була зі страховою компанією - Анна вирушила міняти машину, і все сталося благополучно.

"Слава Богу, у мене була повна страховка і вона покрила всі пошкодження", - розповідає Різатдінова.

У середу вранці вона вирушила в консульство України та заповнила всі необхідні документи. Далі потрібен час, щоб відновити втрачені особисті документи з паспортом.

По поверненню додому втомлена Анна до того ж ще й відчула, що піднялася температура.

Анна Різатдінова розповіла, як її пограбували в Іспанії (фото:.instagram.com/anna_rizatdinova)