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Анна Тринчер рассказала, почему опубликовала откровенные фото Jerry Heil

Автор: Роман Мирончук

Анна Тринчер объяснила, почему решила отомстить Jerry Heil и опубликовала ее откровенные фото после того, как певица слила в сеть переписку с ней и личные фото.

На днях певица Jerry Heil, настоящее имя которой Яна Шемаева, опубликовала в Instagram- сториз личную переписку со звездой сериала "Школа". Аня прислала подруге свои откровенные снимки в белье. Она спрашивала у Яны, что она думает по поводу ее фото.

Фото: instagram.com/thejerryheil

После того как эти фото увидели подписчики Jerry Heil Тринчер обиделась, отписалась от нее и опубликовала личные откровенные снимки Jerry Heil. На фото певица топлес позировала в клинике.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тринчер записала видео, в котором призналась, что она очень эмоциональна и на эмоциях может сделать многое. Также она рассказала, что теперь поклонники Jerry Heil ее хейтят за то, что она в ответ выставила ее личные фото.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я не знала, как отреагировать, человек не брал час трубку, не отвечал абсолютно нигде, и я почувствовала несправедливость. Поэтому вчера у меня произошел такой эмоциональный немного срыв", - объяснила Анна.

Напомним, в Черкассах директор Дворца молодежи обматерила родителей детей с "неправильными" именами. Бывший чиновник просит, чтобы Елену Петрову уволили с занимаемой должности.

Мы также писали о том, что в школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями.

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скандалJerry Heil