Анна Тринчер рассказала, почему опубликовала откровенные фото Jerry Heil

Фото: instagram.com/thejerryheil

После того как эти фото увидели подписчики Jerry Heil Тринчер обиделась, отписалась от нее и опубликовала личные откровенные снимки Jerry Heil. На фото певица топлес позировала в клинике.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

Тринчер записала видео, в котором призналась, что она очень эмоциональна и на эмоциях может сделать многое. Также она рассказала, что теперь поклонники Jerry Heil ее хейтят за то, что она в ответ выставила ее личные фото.

Фото: instagram.com/annatrincher_official

"Я не знала, как отреагировать, человек не брал час трубку, не отвечал абсолютно нигде, и я почувствовала несправедливость. Поэтому вчера у меня произошел такой эмоциональный немного срыв", - объяснила Анна.