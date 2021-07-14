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В школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями: всему виной ковер

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Запорожье, Среда 14 июля 2021 09:55
В школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями: всему виной ковер В школе Запорожья возник скандал из-за ковра (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В школе Запорожья произошел скандал между директором и родителями, которые решили продать ковер, купленный за деньги класса.

Об этом на странице в Facebook сообщила глава общественного движения "Хочу учиться" Екатерина Зверева.

Инцидент произошел в школе №91. Директор написала заявление в полицию по поводу кражи школьного имущества и потребовала провести беседу с мамой, которая отважилась на такой шаг.

"Деньги от продажи ковра находятся у родителей на нужды детей в новом учебном году, ведь никто не сомневается, что они будут", - отметила волонтер.

Волонтер отметила, что ковер нельзя было украсть у школы, ведь купили его за родительские деньги и не передавали на баланс учебного учреждения. Вещь просто пылилась в школе четыре года.

"Ковер, который так был нужен и который родители приобрели для своих детей, а это очень важно, ведь главное заклинание, которое работало - "это всё для ваших детей", оказался не нужным и вообще не подходящим после проверки Держпродспоживслужбы, через полгода после покупки... и переместился в шкаф. Где и простоял до конца четвертого, пока о нем не вспомнили родители", - отметила Зверева.

В школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями: всему виной коверВ школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями: всему виной коверВ школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями: всему виной ковер

В школе Запорожья родители продали ковер, которые сами же и купили (facebook.com/groups/wanttolearn.so)

В комментариях пользователи отметили, что директор просто "дурочка". Ведь ковер покупали сами родители и они вправе его продать.

  • Откровенно говоря я очень сильно обескуражен степенью потери моральных границ у тех, кто учит наших детей. (Может не точно выразил мысль, но по нецензурному я уложился бы в 2 слова).
  • Директорка просто мега дурочка.
  • Ещё одни схемы мошенничества основанные на манипуляции чувством ответственности родителей перед своими детьми!
  • Что в школах, что в садике одно и тоже, только поборы со словами "Это все для ваших детей"

Как мы сообщали ранее, в Запорожье разгорелся скандал в детсаду, ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой.

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