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В Черкассах директор Дворца молодежи прошлась по именам детей: "родители - уб*юдки"

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Черкассы, Четверг 15 июля 2021 10:23
В Черкассах директор Дворца молодежи прошлась по именам детей: "родители - уб*юдки" В Черкассах разгорелся скандал с именами детей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черкассах директор Дворца молодежи Елена Петрова позволила себе грубые высказывания по поводу родителей, которые называют своих детей редкими именами.

На это обратил внимание в Facebook бывший секретарь Черкасского горсовета Александр Радуцкий и опубликовал скриншот высказываний.

Бывший чиновник просит, чтобы Елена Петрову уволили с занимаемой должности.

"Уважаемые, люди !!! В Черкассах есть должностное лицо, на своей странице назвала родителей, которые дали имя своему ребенку, дол*оебами и де*илами. Она работает директором Черкасского городского дворца молодежи. Ее фамилия Елена Петрова. По моему мнению, такой человек должен уйти в отставку", - написал Радуцкий.

В Черкассах директор Дворца молодежи прошлась по именам детей: &quot;родители - уб*юдки&quot;

На ситуацию обратили внимание

На возникшую ситуацию отреагировал исполняющий обязанности директора департамента образования и гуманитарной политики горсовета Богдан Белов. Он сообщил, что с Петровой проводится воспитательная работа.

"Ситуация неприятная. Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем я уверен, что таких комментариев не будет", –сказано на сайте "Прочерк".

В комментариях украинцы возмутились такими высказываниями директора дворца молодежи.

  • Реформа образования еще впереди! А вот кадровая реформа давно позади.
  • Яка глупа жінка. Вона навіть не розуміє, що в Черкасах проживає багато родин де батько чи мати іноземці, тому і імена дітей незвичні. І для них це велика образа!
  • Тю... Ото людина, яку по блату прилаштували директором культурної установи.
  • Вибір імені для дитини - особиста справа батьків. Будь-якого, навіть супер-екзотичного.
  • Як можна вплинути, щоб ця особа більше не займала посаду директора Палаца Молоді? Чи просто закриють очі, зроблять виглядать що нічого не було?

Напомним, что в школе Запорожья разразился скандал между директором и родителями.

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