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Анна Трінчер прорекламувала проросійського депутата: її захейтили

Артем Дмитрук та Анна Трінчер (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка та співачка Анна Трінчер запустила розіграш авто Rolls-Royce, яке її підписники мають можливість виграти, підписавшись на 98 людей. Одним зі спонсорів виявився проросійський депутат Артем Дмитрук, відомий своїми неоднозначними заявами та скандальними вчинками.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Деталі

Співачка деякий час "підігрівала" аудиторію, а потім оголосила про розіграш "неймовірної машини".

Спонсорами призу стали 98 блогерів. До них приєднався і Дмитрук.

Анна Трінчер прорекламувала Артема Дмитрука (фото: instagram.com/artem__dmytruk)

У 2021 році колишній народний депутат від партії "Слуга народу" взяв участь у фільмі пропагандистського каналу Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі.

Крім того, чиновник став на захист таксиста, який нещодавно спричинив мовний скандал у Києві.

Українці захейтили Трінчер

Фоловери Анни помітили, що вона прорекламувала депутата, і захейтили її.

У свою ж чергу знаменитість оперативно знайшла вихід із ситуації, видаливши Дмитрука зі списку спонсорів.

  • Анюта настільки далека від політики, навіть не знала, що рекламує проросійського нардепа
  • Краще дві машини на ЗСУ
  • А куди Дмитрука поділа? Соромно стало?
  • До вибачень... 3...2...1!!!
  • Спонсор Дмитрук? Серйозно?

В яких ще скандалах фігурував Артем Дмитрук

У жовтні 2023 року народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в Києві.

Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)

Відео з бійкою та зі свідченням потерпілого, який виявився захисником України, оприлюднили у соцмережах.

Нардеп стверджував, що хлопець напав на них перший під час перевірки незаконного кол-центру, і назвав постраждалого "підставною особою", і що він нібито намагався спровокувати депутатів під час минулої перевірки.

Це не єдиний скандал, в якому фігурував Дмитрук.

Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)

Так, у лютому 2020 року він відмовився спілкуватися з журналістами українських видань, заявивши, що відповідатиме на питання лише тим, кому вважатиме за потрібне.

У 2021 році його виключили зі "Слуг народу".

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