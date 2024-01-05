"Еліта гуляє": на Закарпатті провели "голу вечірку" на Новий рік (відео)
У новорічну ніч співробітники однієї компанії забронювали конференц-зал для занять йогою, проте провели там "голу вечірку". Відео зі "свята" показали в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі закарпатського журналіста Віталія Глаголи.
Що відомо про вечірку
"Як мені вдалось з'ясувати, вечірка відбулась в конференц-залі екокурорту "Ізки". Його забронювала компанія людей з-за меж Закарпаття ніби-то задля уроків йоги. Організатор - йога "Love Camp", - написав Віталій.
За його джерелами, гості вечірки - це туристи, які приїхали в Карпати на Новорічні свята. Разом їх було 38 людей з організаторами.
Відомо також, що відпочивальники відмовилися від обслуговувального персоналу й проводили захід самостійно. Зазначено, що подія відбулась в новорічну ніч.
У мережу потрапили фото та відео зі скандальної вечірки.
Увага! Відео містить чутливий вміст!
Реакції українців
У коментарях до відео користувачі не стримували емоцій:
- "Це жахіття, як так можна? Вони зовсім подуріли, ні стида, ні совісті. Наші хлопці там гинуть за що?"
- "Без коментарів, а то слів не можна дібрати"
- "До чого цей світ котиться?"
- "Чому там повістки не роздають, мабуть, бояться, щоб їм не роздали? Еліта гуляє"
- "Кінець світу неминучий".
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