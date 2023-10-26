"Ви больниє люді". У Києві таксист відмовився говорити українською мовою та виставив речі пасажирів (відео)

У Києві двох пасажирок таксист відмовився обслуговувати державною мовою та виставив їх речі з машини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Смолія.

Деталі скандалу з таксистом у Києві

Таксист відмовився виконувати Закон, який зобов'язує його обслуговувати українською і почав виставляти речі пасажирів з багажника до завершення поїздки.

Його автомобіль – Hyundai Sonata, номерний знак АА2466ВМ.

Коли пасажирка попросила його говорити українською мовою, він сказав їй: "Вы больные люди".

"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричав водій.

З'ясувалося, що жінки скористалися послугами замовлення таксі Bolt.

Що думають українці

У коментарях із цього приводу розгорнулися справжні баталії. Одні написали, що таксист зобов'язаний говорити державною мовою, інші впевнені, що це не проблема.