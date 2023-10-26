"Ви больниє люді". У Києві таксист відмовився говорити українською мовою та виставив речі пасажирів (відео)
У Києві двох пасажирок таксист відмовився обслуговувати державною мовою та виставив їх речі з машини.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Смолія.
Деталі скандалу з таксистом у Києві
Таксист відмовився виконувати Закон, який зобов'язує його обслуговувати українською і почав виставляти речі пасажирів з багажника до завершення поїздки.
Його автомобіль – Hyundai Sonata, номерний знак АА2466ВМ.
Коли пасажирка попросила його говорити українською мовою, він сказав їй: "Вы больные люди".
"Забирайте свои вещи! Выходите, я отменяю заказ", - кричав водій.
З'ясувалося, що жінки скористалися послугами замовлення таксі Bolt.
Що думають українці
У коментарях із цього приводу розгорнулися справжні баталії. Одні написали, що таксист зобов'язаний говорити державною мовою, інші впевнені, що це не проблема.
- Звільнити за незнання мови країни, в якій живеш і працюєш, дати статус іноземця і без іспитів не брати на роботу. Повивчають швиденько.
- Не штраф, а за порєбрік на історичне кацапське звалище історії.
- На фронті таке лайно небезпечне, а від на розмінування полів щось хоч завтра.
- Війна почалася із-за таких як ти, яка різниця, може брати та іншого непотрібу.
Раніше українська актриса поскаржилася на неадекватного таксиста.
До речі, одеський таксист розхвалював Путіна та виправдовував звірства росіян.