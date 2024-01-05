Анна Тринчер прорекламировала пророссийского депутата: ее захейтили

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Певица какое-то время "подогревала" аудиторию, а затем объявила о розыгрыше "невероятной машины".

Спонсорами приза стали 98 блогеров. К ним присоединился и Дмитрук.

Анна Тринчер прорекламировала Артема Дмитрука (фото: instagram.com/artem__dmytruk)

В 2021 году бывший народный депутат от партии "Слуга народа" принял участие в фильме пропагандистского канала Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 в Одессе.

Кроме того, чиновник встал на защиту таксиста, который недавно вызвал языковой скандал в Киеве.

Украинцы захейтили Тринчер

Фоловеры Анны заметили, что она прорекламировала депутата и захейтили ее.

В свою очередь знаменитость оперативно нашла выход из ситуации, удалив Дмитрука из списка спонсоров.

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А куди Дмитрука поділа? Соромно стало?

До вибачень... 3...2...1!!!

Спонсор Дмитрук? Серйозно?

В каких еще скандалах фигурировал Артем Дмитрук

В октябре 2023 года народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в Киеве.

Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)

Видео с дракой и свидетельством потерпевшего, оказавшегося защитником Украины, обнародовали в соцсетях.

Нардеп утверждал, что парень напал на них первый во время проверки незаконного колл-центра, и назвал пострадавшего "подставным лицом", и что он якобы пытался спровоцировать депутатов во время прошлой проверки.

Это не единственный скандал, в котором фигурировал Дмитрук.

Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)

Так, в феврале 2020 года он отказался общаться с журналистами украинских изданий, заявив, что будет отвечать на вопросы только тем, кому сочтет нужным.

В 2021 году его исключили из "Слуг народа".