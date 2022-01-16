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Анна Тринчер показала, как выглядела после операции по увеличению груди

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Воскресенье 16 января 2022 18:05
Анна Тринчер показала, как выглядела после операции по увеличению груди Фото: Анна Тринчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Роман Мирончук

Анна Тринчер осуществила свою давнюю мечту. Известная 20-летняя певица и блогерша сделала операцию по увеличению груди. Она также впервые показала, как выглядела после хирургического вмешательства.

Видео из больницы она опубликовала в Instagram-сториз.

На нем видно, как ее везут в палату после наркоза. Знаменитость сидит со взъерошенными волосами и выглядит сонно. При этом она отметила, что чувствует себя хорошо.

Анна Тринчер показала, как выглядела после операции по увеличению груди

Скриншот с Instagram

Тринчер также показала, как выглядела до пластики. Она говорит, что ей было очень обидно, когда в 8-9 классе у ее одноклассниц уже начала расти грудь, а у нее нет. Девушка даже не могла найти себе нормальный лифчик.

Анна Тринчер показала, как выглядела после операции по увеличению груди

Скриншот с Instagram

"Мне обещали, что они вырастут в 15, потом в 17… И вот мне 20 и меня обманули", - отметила певица.

Анна Тринчер показала, как выглядела после операции по увеличению груди

Скриншот с Instagram

Напомним, жених Анны Тринчер скандальный блогер Александр Волошин рассказал, сколько он потратил на обручальное кольцо Cartier для своей возлюбленной.

По его словам, за украшение от известного бренда он заплатил 2500 долларов (около 70 тысяч гривен). Кроме того, чтобы удивить Анну он заплатил дополнительно еще 500 долларов (около 14 тысяч гривен). За эти деньги кольцо спустили сверху.

Ранее Анна Тринчер рассказала, что семья против ее замужества. Родные девушки считают, что ей слишком рано выходить замуж.

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Шоу-бизнес Анна Тринчер
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