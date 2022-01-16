Анна Тринчер показала, как выглядела после операции по увеличению груди

Анна Тринчер осуществила свою давнюю мечту. Известная 20-летняя певица и блогерша сделала операцию по увеличению груди. Она также впервые показала, как выглядела после хирургического вмешательства.

На нем видно, как ее везут в палату после наркоза. Знаменитость сидит со взъерошенными волосами и выглядит сонно. При этом она отметила, что чувствует себя хорошо.

Скриншот с Instagram

Тринчер также показала, как выглядела до пластики. Она говорит, что ей было очень обидно, когда в 8-9 классе у ее одноклассниц уже начала расти грудь, а у нее нет. Девушка даже не могла найти себе нормальный лифчик.

Скриншот с Instagram

"Мне обещали, что они вырастут в 15, потом в 17… И вот мне 20 и меня обманули", - отметила певица.

Скриншот с Instagram