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Анна Трінчер показала, як виглядала після операції зі збільшення грудей

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Неділя 16 січня 2022 18:05
Анна Трінчер показала, як виглядала після операції зі збільшення грудей Фото: Анна Трінчер (instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Роман Мирончук

Анна Трінчер здійснила свою давню мрію. Відома 20-річна співачка і блогерка зробила операцію зі збільшення грудей. Вона також вперше показала, як виглядала після хірургічного втручання.

Відео з лікарні вона опублікувала в Instagram-сторіз.

На ньому видно, як її везуть в палату після наркозу. Знаменитість сидить зі скуйовдженим волоссям і виглядає сонно. При цьому вона зазначила, що почувається добре.

Анна Трінчер показала, як виглядала після операції зі збільшення грудей

Скріншот з Instagram

Трінчер також показала, як виглядала до пластики. Вона каже, що їй було дуже прикро, коли в 8-9 класі у її однокласниць вже почала рости груди, а у неї ні. Дівчина навіть не могла знайти собі нормальний ліфчик.

Анна Трінчер показала, як виглядала після операції зі збільшення грудей

Скріншот з Instagram

"Мені обіцяли, що вони виростуть в 15, потім в 17... І ось мені 20 і мене обдурили", - зазначила співачка.

Анна Трінчер показала, як виглядала після операції зі збільшення грудей

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, наречений Анни Трінчер скандальний блогер Олександр Волошин розповів, скільки він витратив на обручку Cartier для своєї коханої.

За його словами, за прикрасу від відомого бренду він заплатив 2500 доларів (близько 70 тисяч гривень). Крім того, щоб здивувати Анну він заплатив додатково ще 500 доларів (близько 14 тисяч гривень). За ці гроші кільце зпустили зверху.

Раніше Анна Трінчер розповіла, що сім'я проти її заміжжя. Рідні дівчини вважають, що їй занадто рано виходити заміж.

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