Оливкова сукня й білі чоботи: скільки коштує стильний ретро-образ Анни Саліванчук на весну (фото)

Поки ми чекаємо на потепління, Анна Саліванчук показала образ, який точно зробить кожну жінку модницею сезону весна-літо 2025.
Скільки коштує модний образ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Акторка опублікувала серію фотографій, на яких позує в пишній оливковій сукні з м'яким ліфом, об'ємними рукавами та асиметричною спідницею. Додатковим елементом стали обтягнуті тканиною маленькі ґудзики на корсеті.
Сукня Barbara, яку обрала акторка для прогулянки, належить українському бренду MILIRUD, який займається власним виробництвом жіночого одягу. Вартість наряду сягає 3190 грн.
Доповнила наряд Анна білими ковбойськими чоботами козаками, які додали вінтажності образу, прикрасами, намистом та букетом квітів. Вартість взуття - 5600 грн.
Користувачі із захватом оцінили модну фотосесію акторки та засипали акторку компліментами.
Мода сезону весна-літо пропонує віддавати перевагу природним кольорам, багатошаровості та оригінальності. Стилісти рекомендують створювати більш ніжні та комфортні образи, які підкреслюватимуть фігуру.
Образ акторки чудово демонструє модні тенденції, такі як універсальність, комфорт та виразність. Крім того, силует та колір сукні поєднують практичність, легкість та вінтажність.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Анни Саліванчук, сайт MILIRUD, Rozetka.