Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото)

Пока мы ждем потепления, Анна Саливанчук показала образ, который точно сделает каждую женщину модницей сезона весна-лето 2025.
Сколько стоит модный образ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Актриса опубликовала серию фотографий, на которых позирует в пышном оливковом платье с мягким лифом, объемными рукавами и асимметричной юбкой. Дополнительным элементом стали обтянутые тканью маленькие пуговицы на корсете.
Платье Barbara, которое выбрала актриса для прогулки, принадлежит украинскому бренду MILIRUD, который занимается собственным производством женской одежды. Стоимость наряда достигает 3190 грн.
Дополнила наряд Анна белыми ковбойскими ботинками казаками, которые добавили винтажности образу, украшениями, бусами и букетом цветов. Стоимость обуви - 5600 грн.
Пользователи с восторгом оценили модную фотосессию актрисы и засыпали актрису комплиментами.
Мода сезона весна-лето предлагает отдавать предпочтение естественным цветам, многослойности и оригинальности. Стилисты рекомендуют создавать более нежные и комфортные образы, которые будут подчеркивать фигуру.
Образ актрисы прекрасно демонстрирует модные тенденции, такие как универсальность, комфорт и выразительность. Кроме того, силуэт и цвет платья сочетают практичность, легкость и винтажность.
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Анны Саливанчук, сайт MILIRUD, Rozetka.