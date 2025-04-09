Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото)

Модное платье на весну от Анны Саливанчук

Актриса опубликовала серию фотографий, на которых позирует в пышном оливковом платье с мягким лифом, объемными рукавами и асимметричной юбкой. Дополнительным элементом стали обтянутые тканью маленькие пуговицы на корсете.

Анна Саливанчук в весеннем платье (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Сколько стоит образ Саливанчук

Платье Barbara, которое выбрала актриса для прогулки, принадлежит украинскому бренду MILIRUD, который занимается собственным производством женской одежды. Стоимость наряда достигает 3190 грн.

Анна Саливанчук в платье за 3000 грн (коллаж: РБК-Украина)

Дополнила наряд Анна белыми ковбойскими ботинками казаками, которые добавили винтажности образу, украшениями, бусами и букетом цветов. Стоимость обуви - 5600 грн.

Сколько стоит обувь, как у Анны Саливанчук (коллаж: РБК-Украина)

Как отреагировали в сети

Пользователи с восторгом оценили модную фотосессию актрисы и засыпали актрису комплиментами.

"Истинная женственность и настоящая женская красота".

"Красавица, вам очень идет".

"Всегда красивая, привлекательная женщина".

"Вам очень идет зеленый цвет, к глазам".

"Как всегда, лучшая".

"Невероятная".

Почему платье Анны Саливанчук - отличный выбор на весну

Мода сезона весна-лето предлагает отдавать предпочтение естественным цветам, многослойности и оригинальности. Стилисты рекомендуют создавать более нежные и комфортные образы, которые будут подчеркивать фигуру.

Образ актрисы прекрасно демонстрирует модные тенденции, такие как универсальность, комфорт и выразительность. Кроме того, силуэт и цвет платья сочетают практичность, легкость и винтажность.

Анна Саливанчук в модном платье на весну (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)