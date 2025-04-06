Наймодніший плащ на весну 2025: дружина Позитива показала стильний образ
Бежевий тренч - це універсальний і стильний елемент гардероба, який можна легко адаптувати під різні образи, створюючи як повсякденні, так і більш елегантні комбінації. Саме цей верхній одяг зараз у трендах весни 2025.
РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило розповісти, як такий плащ носить дружина співака Позитива, танцівниця і молода мама Юлія Сахневич.
Як Юлія Сахневич носить тренч
Для прогулянки з 3-місячною донькою Марією Юлія Сахневич обрала класичний довгий тренч світло-бежевого відтінку. Як відомо, це різновид двобортного плаща, для якого характерна наявність погонів, відкладного коміра, пояса і розрізу ззаду. Зазначимо, що в трендах 2025 року також укорочені тренчі.
Юлія Сахневич показала модний тренч (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Під плащ молода мама одягла білий лонгслів і широкі джинси пісочного відтінку. Завершити стильний лук вона вирішила білими кедами на масивній підошві, кепкою сірого кольору і шкіряним рюкзаком коричневого відтінку.
Дружина Позитиву показала верхній одяг на весну 2025 (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Які образи можна скласти з тренчем
Романтичний образ
Одягайте сукню міді з квітковим принтом або однотонну сукню, черевики на підборах або кросівки. Додайте в образ акценти: мінімалістичну сумку і тонкі прикраси, як-от сережки або каблучки.
Цей лук ідеальний для прогулянок містом або для романтичного побачення. Бежевий тренч чудово поєднується з легкими сукнями, додаючи образу елегантності.
Складний багатошаровий образ
Одягайте тренч, затишний кашеміровий светр, широкі штани і довгий шарф. Як акценти підберіть яскраві аксесуари, наприклад, шапку в тон тренчу або контрастні черевики.
Такий образ підійде для прохолодної весни, коли можна поєднувати текстури і шари одягу для максимального комфорту.
Класичний міський стиль
Підберіть вузькі джинси або штани, білу сорочку, чорні черевики або човники. Не забудьте про деталі: сумку через плече і мінімалістичні прикраси.
Класика, яка пасує для роботи, зустрічей із друзями або прогулянок містом. Бежевий тренч надає вишуканості будь-якому вбранню.
Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
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