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Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото)

Среда 09 апреля 2025 18:20
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Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото) Анна Саливанчук показала модный ретро-образ (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Пока мы ждем потепления, Анна Саливанчук показала образ, который точно сделает каждую женщину модницей сезона весна-лето 2025.

Сколько стоит модный образ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Модное платье на весну от Анны Саливанчук

Актриса опубликовала серию фотографий, на которых позирует в пышном оливковом платье с мягким лифом, объемными рукавами и асимметричной юбкой. Дополнительным элементом стали обтянутые тканью маленькие пуговицы на корсете.

Анна Саливанчук в весеннем платье (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Сколько стоит образ Саливанчук

Платье Barbara, которое выбрала актриса для прогулки, принадлежит украинскому бренду MILIRUD, который занимается собственным производством женской одежды. Стоимость наряда достигает 3190 грн.

Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото)Анна Саливанчук в платье за 3000 грн (коллаж: РБК-Украина)

Дополнила наряд Анна белыми ковбойскими ботинками казаками, которые добавили винтажности образу, украшениями, бусами и букетом цветов. Стоимость обуви - 5600 грн.

Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото)Сколько стоит обувь, как у Анны Саливанчук (коллаж: РБК-Украина)

Как отреагировали в сети

Пользователи с восторгом оценили модную фотосессию актрисы и засыпали актрису комплиментами.

  • "Истинная женственность и настоящая женская красота".
  • "Красавица, вам очень идет".
  • "Всегда красивая, привлекательная женщина".
  • "Вам очень идет зеленый цвет, к глазам".
  • "Как всегда, лучшая".
  • "Невероятная".

Почему платье Анны Саливанчук - отличный выбор на весну

Мода сезона весна-лето предлагает отдавать предпочтение естественным цветам, многослойности и оригинальности. Стилисты рекомендуют создавать более нежные и комфортные образы, которые будут подчеркивать фигуру.

Образ актрисы прекрасно демонстрирует модные тенденции, такие как универсальность, комфорт и выразительность. Кроме того, силуэт и цвет платья сочетают практичность, легкость и винтажность.

Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото)Анна Саливанчук в модном платье на весну (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Анны Саливанчук, сайт MILIRUD, Rozetka.

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