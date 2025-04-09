Оливковое платье и белые сапоги: сколько стоит стильный ретро-образ Анны Саливанчук на весну (фото)
Пока мы ждем потепления, Анна Саливанчук показала образ, который точно сделает каждую женщину модницей сезона весна-лето 2025.
Сколько стоит модный образ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Модное платье на весну от Анны Саливанчук
Актриса опубликовала серию фотографий, на которых позирует в пышном оливковом платье с мягким лифом, объемными рукавами и асимметричной юбкой. Дополнительным элементом стали обтянутые тканью маленькие пуговицы на корсете.
Сколько стоит образ Саливанчук
Платье Barbara, которое выбрала актриса для прогулки, принадлежит украинскому бренду MILIRUD, который занимается собственным производством женской одежды. Стоимость наряда достигает 3190 грн.
Анна Саливанчук в платье за 3000 грн (коллаж: РБК-Украина)
Дополнила наряд Анна белыми ковбойскими ботинками казаками, которые добавили винтажности образу, украшениями, бусами и букетом цветов. Стоимость обуви - 5600 грн.
Сколько стоит обувь, как у Анны Саливанчук (коллаж: РБК-Украина)
Как отреагировали в сети
Пользователи с восторгом оценили модную фотосессию актрисы и засыпали актрису комплиментами.
- "Истинная женственность и настоящая женская красота".
- "Красавица, вам очень идет".
- "Всегда красивая, привлекательная женщина".
- "Вам очень идет зеленый цвет, к глазам".
- "Как всегда, лучшая".
- "Невероятная".
Почему платье Анны Саливанчук - отличный выбор на весну
Мода сезона весна-лето предлагает отдавать предпочтение естественным цветам, многослойности и оригинальности. Стилисты рекомендуют создавать более нежные и комфортные образы, которые будут подчеркивать фигуру.
Образ актрисы прекрасно демонстрирует модные тенденции, такие как универсальность, комфорт и выразительность. Кроме того, силуэт и цвет платья сочетают практичность, легкость и винтажность.
Анна Саливанчук в модном платье на весну (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram Анны Саливанчук, сайт MILIRUD, Rozetka.