Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою

Українська актриса Анна Кошмал, яка місяць тому вдруге стала мамою, продемонструвала нові фото з донькою.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост з Instagram знаменитості.
"Донечці вже місяць. Кожен день тану в цих солодких обіймах. Немає слів, тільки тонна любов", - підписала молода мама серію фото.
Малятко вже помітно підросло і навчилося тримати голову.
Анна Кошмал показала доньку (фото: instagram.com/smorkovkina)
На одному з них донечка акторки лежить на ліжку, а поруч з нею величезна повітряна куля у вигляді цифри "1", а також букет троянд і різнокольорові тістечка у вигляді звірят.
Кошмал похвалилася першим святом доньки (фото: instagram.com/smorkovkina)
На іншому фото акторка позує обійнявшись з малятком і виглядає дуже щасливою.
Кошмал з донькою Софією (фото: instagram.com/smorkovkina)
Підписники акторки одразу ж почали коментувати її нову публікацію:
Анна Кошмал з донькою Софією (фото: instagram.com/smorkovkina)
Майбутня акторка народилася 1994 року в Києві. З дитинства займалася творчістю: вокалом, танцями, музикою. Вступила до естрадно-циркового училища.
Популярність здобула завдяки ролі Жені Ковальової у 5-7 сезонах телесеріалу "Свати", за яку була двічі номінована на українську телевізійну премію "Телетріумф". Під час зйомок у фільмі їй було 16 років.
За свою кар'єру знялася в більш ніж 30 серіалах і фільмах. У 2023-2024 році працювала над серіалом "Встигнути до 30". Також бере участь у театральних постановках.
З 2017 року одружена, проте обличчя свого чоловіка приховує. Пара виховує старшого сина Михайла, якому 6 років.
Анна Кошмал із сином і чоловіком (фото: instagram.com/smorkovkina)
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