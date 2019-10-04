Ані Лорак заговорила в Києві українською і наробила помилок

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак подякувала шанувальникам за подарунок

Ані Лорак у четвер, 3 жовтня, приголомшила шанувальників знімками, зробленими в Києві. Українська співачка, яка кілька років тому перебралася в РФ, прогулялася по Подолу і зустрілася зі своєю близькою подругою Діаною Шварц.

Крім того, в Instagram-сторіс зірки з'явилося відео, на якому вона розпаковує подарунок від київського фан-клубу. Прихильники привітали Ані Лорак з 41-річчям, яке вона відзначила 27 вересня.

Шанувальники подарували співачці незвичайну багатошарову коробку - при її відкритті шар за шаром з'являються знімки зірки, зроблені в різні роки. А в червоній коробці знаходяться цукерки.

Ані Лорак у Києві заговорила українською з помилками (скрін: instagram.com/anilorak)

Відкриваючи презент від київських фанів співачка вирішила подякувати їм українською.

"Дякую за поздоровлення!" - сказала Кароліна.

Але, схоже, уродженка Західної України забула рідну мову за роки московської кар'єри. Адже в українській мові немає слова "поздоровлення" і слід було б сказати: "Дякую за привітання!"

Ані Лорак у Києві заговорила українською з помилками (скрін: instagram.com/anilorak)

Мета візиту співачки на батьківщину, як і раніше, залишається таємницею.